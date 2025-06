Stranger Things Saison 5 : Des dates de diffusion pour la fin et des extraits peu rassurants !

Découvrez les premières images épileptiques de l’ultime saison de Stranger Things, ainsi que ses dates de diffusion sur Netflix

Les fans l’attendaient, Netflix l’a enfin offert dans son évènement grandiloquent annuel : Tudum, avec des dates de diffusion pour la dernière saison de la série, ainsi que quelques images, entre nostalgie et nouveauté, histoire de faire saliver les fans.

Un dernier retour à Hawkins avec la saison finale de Stranger Things arrive. Et comme il fallait bien finir en beauté, la plateforme a prévu de sortir 8 épisodes en 3 parties, histoire de bien torturer la patience des spectateurs et fans de la série, (et accessoirement rentabiliser le titre le plus fédérateur de son histoire).

La série reviendra d’abord le 26 novembre avec un premier volume de 4 épisodes. Le second volume sera balancé le 25 décembre, avec 3 épisodes supplémentaires. Et histoire de faire durer le suspense, Netflix lâchera l’épisode final le 31 décembre, pile à temps pour dire adieu à 2025 et bonjour à 2026. Préparez vos thermos de café, parce que les épisodes seront mis en ligne à 5h du matin, heure française. Oui, vous avez bien lu.

On retrouve bien sûr nos héros préférés : Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max, Joyce, Hopper… Hawkins est devenu un champ de ruines après les événements de la saison 4.

Le Monde à l’envers a pris racine, Vecna a laissé des traces et tout ça promet une ambiance digne noire et débridée. Maya Hawke a même déclaré que cette saison, c’était “huit films en un”. Rien que ça. En bonus, une icône des années 80, Linda Hamilton, alias Sarah Connor herself, rejoint le casting dans un rôle encore mystérieux.

Le premier teaser officiel donne le ton : un Hawkins ravagé, des monstres encore plus horribles qu’avant, des plans à la Spielberg et cette ambiance nostalgique qui nous happe. Le premier épisode s’intitule The Crawl, et l’ultime épisode, The Rightside Up, offre un clin d’œil méta à tout l’univers de la série.

Des images que l’on peut voir plus clairement dans ces photos officielles qui accompagnent le teaser :

Strangers Things saison 5 : premières images Strangers Things saison 5 : premières images Strangers Things saison 5 : premières images Strangers Things saison 5 : premières images Strangers Things saison 5 : premières images Strangers Things saison 5 : premières images Strangers Things saison 5 : premières images Strangers Things saison 5 : premières images Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Mais Stranger Things ne compte pas mourir tout de suite. En parallèle de cette saison finale, Netflix a déjà prévu la suite de l’univers : une pièce de théâtre à Londres (et bientôt à Broadway) sur Henry Creel alias Vecna, et des spin-offs en live-action et en animation.

Parce qu’apparemment, on n’en aura jamais fini avec le Monde à l’envers. Les joies de la franchise.

Stranger Things 5 | Date de lancement VF | Netflix France

crédit photos : ©Netflix