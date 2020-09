High Fidelity : La série avec Zoe Kravitz ce mois-ci sur StarzPlay

La série High Fidelity avec Zoe Kravitz débarque dans quelques jours sur StarzPlay en France.

La série High Fidelity qui réinvente la comédie romantique du même nom sortie au cinéma dans les années 2000 et adaptée du best-seller de 1995 écrit par Nick Hornby sera diffusée en France, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Irelande, en Italie, au Japon, en Amérique Latine, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni dès le 10 septembre sur StarPlay, à raison d’un épisode par semaine.

Inspirée du roman de Nick Hornby et du film du même nom produit par Touchstone, la série réinvente l’histoire du point de vue féminin. Zoë Kravitz (Big Little Lies, Les Animaux Fantastiques) incarne Rob, fan ultime de musique et propriétaire d’un disquaire qui est obsédée par la culture pop et les listes du “Top 5” – une version féminine du personnage joué dans la rom com par John Cusack – parlant directement à la caméra alors qu’elle raconte ses relations passées.

High Fidelity a été développée pour la télévision par les scénaristes Veronica West et Sarah Kucserka, connues pour leur travail sur Ugly Betty, Hart Of Dixie, State Of Affairs et Chicago Fire.

La star de la série Zoë Kravitz est productrice exécutive, aux côtés de Veronica West et Sarah Kucserka. Scott Rosenberg, Josh Applebaum, André Nemec et Jeff Pinkner de Midnight Radio sont également producteurs exécutifs, ainsi que Nick Hornby, Jeffrey Reiner et Jesse Peretz.

Produite pour Hulu aux États-Unis, la série est une production ABC Signature, détenue par Disney Television Studios.

Notez que malgré les critiques positives, la série n’aura pas de saison 2, elle a récemment été annulée par Hulu, le diffuseur original. Cependant, la saison 1 vaut le coup d’œil. La série est fraîche, c’est une adaptation intéressante avec un nouveau point de vue sur une histoire qu’on connait mais racontée différemment. Et Zoe Kravitz est géniale dans le rôle.

High Fidelity – Bande-annonce