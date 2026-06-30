Dexter Résurrection saison 2 : Krysten Ritter de retour

Krysten Ritter sera de retour dans la saison 2 de Dexter Résurrection.

Krysten Ritter revient à New York en tant que guest star pour une nouvelle saison de la série Dexter: Reéurrection sur Showtime/Paramount+ et Canal+.

L’identité du personnage qu’elle incarnera est tenue secrète. Sachant que Mia, alias « Lady Vengeance », tueuse en série la nuit et sommelière le jour, avait trouvé la mort en prison lors de la première saison, tout pronostic reste ouvert.

Il convient de noter que cette série ne craint pas de ramener des personnages d’entre les morts, que ce soit une feinte ou simplement le fruit de l’imagination de Dexter Morgan.

Ritter n’est pas la seule à faire son retour pour cette saison 2 puisque Uma Thurman revient pour la deuxième saison et reprend son rôle de Charley.

Outre Ritter et Thurman, la nouvelle distribution comprend également Brian Cox dans le rôle du « New York Ripper », Dan Stevens dans celui du « Five Borough Killer » et Bokeem Woodbine dans celui du capitaine Mixon, tandis que Nona Parker Johnson incarnera Fiona Mixon.

On notera aussi que Desmond Harrington reprendra son rôle de Joey Quinn de la série originale. Il a été brièvement aperçu dans la saison 1 de Résurrection mais reviendra cette fois-ci de manière régulière. Après ce qui est arrivé à Angel Batista (David Zayas), on s’imagine qu’il fera tout pour découvrir la vérité.

Il est important de noter que Quinn a nourri des soupçons concernant les activités clandestines de Dexter (Michael C. Hall) pendant une grande partie de la série originale. La mort de Batista pourrait amener Quinn à vouloir suivre cette piste et enquêter sur le décès de son ami.

Sous la direction du showrunner et producteur exécutif Clyde Phillips, la première saison de Dexter: Résurrection se déroule quelques semaines après que Dexter (Michael C. Hall) a reçu une balle dans la poitrine tirée par son propre fils ; il sort du coma pour découvrir que Harrison (Jack Alcott) a disparu sans laisser de trace. Conscient de l’épreuve qu’il a fait subir à son fils, Dexter part pour New York, déterminé à le retrouver et à réparer les choses.

Dans la saison 2 de Dexter: Résurrection, Dexter Morgan (Hall) se retrouve pris en étau entre deux tueurs — l’un tristement célèbre et l’autre semant la terreur à New York d’une manière inédite et imprévisible — tout en livrant bataille contre son pire ennemi à ce jour : la crise de la cinquantaine. De son côté, Harrison (Jack Alcott) poursuit sa propre quête de justice alors que le père et le fils affrontent l’épisode le plus sombre de leur histoire.

Dexter Résurrection est disponible en France sur Canal+.

Source : Deadline / Crédit ©Showtime