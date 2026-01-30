The White Lotus saison 4 : Helena Bonham Carter et Chris Messina confirmés

HBO confirme le casting de la saison 4 de The White Lotus avec notamment Helena Bonham Carter et Chris Messina.

Les employés et les clients du prochain White Lotus se préparent et on a enfin une liste officielle des nouveaux acteurs qui les incarneront.

Il a été confirmé qu’Helena Bonham Carter (The Crown) et Chris Messina (The Mindy Project) ont été recrutés pour la quatrième saison de la série satirique à succès de Mike White, diffusée sur HBO et se déroulant dans un lieu de vacances. Ils sont accompagnés de Marissa Long qui fait ici ses débuts à la télévision.

Ces trois acteurs rejoignent les membres de la distribution de la saison 4 déjà annoncés, à savoir Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig et AJ Michalka.

Cette nouvelle saison transporte la série en France pour une nouvelle intrigue d’une semaine, centrée sur un nouveau groupe de clients et d’employés de l’hôtel White Lotus. L’intrigue revient ainsi en Europe après la saison 2 qui avait eu lieu en Sicile. La saison 1 se déroulait à Hawaï tandis que la saison 3 nous a transporté en Thaïlande.

Notez que pour le moment, les détails de l’intrigue et des personnages restent pour l’instant top secrets, notamment la présence éventuelle d’anciens membres du casting.

Après des saisons riches en meurtres, crimes et inceste, il est impossible de prédire les thèmes que cette série abordera ensuite.

