The White Lotus saison 4 : Steve Coogan rejoint la série qui se déroulera en France

Steve Coogan et le nouveau venu Caleb Jonte Edwards rejoignent la saison 4 de The White Lotus qui se déroulera en France.

Deux nouveaux acteurs rejoignent la saison 4 de The White Lotus. Selon Variety Steve Coogan et le nouveau venu Caleb Jonte Edwards ont tous deux intégré la distribution de la prochaine saison de la série à succès de HBO.

Comme c’est souvent le cas pour The White Lotus, les détails précis concernant leurs personnages et l’intrigue restent secrets. Ces deux nouveaux venus rejoignent Alexander Ludwig (Vikings) et AJ Michalka (The Goldbergs), déjà annoncés au casting.

Ce rôle marquera l’une des premières apparitions d’Edwards à l’écran. Auparavant, son seul rôle crédité à la télévision était dans un épisode de la série policière australienne Black Snow. La série continue ainsi de recruter de nouveaux visages (ou acteurs moins connus) autant que des grands noms.

Coogan est un comédien et scénariste britannique de grand talent bien connu du public. Il est notamment connu pour avoir incarné le personnage d’Alan Partridge dans de nombreux projets, dont le plus récent est How Are You? It’s Alan (Partridge) pour BBC One. Au cinéma, il est notamment apparu dans la franchise La Nuit au Musée, les films Moi, Moche et Méchant, Philomena et Tonnerre Sous les Tropiques.

Outre son rôle principal dans Philomena, il en a également co-écrit le scénario et a été nommé aux Oscars dans les catégories Meilleur scénario adapté et Meilleur film. Avec Rob Brydon, il a également produit plusieurs épisodes de leur série à succès The Trip, dont le cinquième volet, The Trip to the Northern Lights, a été annoncé pour l’été 2025.

The White Lotus a été renouvelée pour une quatrième saison en janvier dernier, un mois avant le début de la diffusion de la saison 3. Comme annoncé précédemment, la saison 4 se déroulera en France, notamment à Paris et dans plusieurs lieux de la Côte d’Azur.

La nouvelle saison suivra un nouveau groupe de clients et d’employés de l’hôtel White Lotus pendant une semaine. L’intrigue revient ainsi en Europe après la saison 2 qui avait eu lieu en Sicile. La saison 1 se déroulait à Hawaï et la saison 3 en Thaïlande.

Ce déménagement en France fait suite aux allusions précédentes de Mike White selon lesquelles il souhaitait s’éloigner des destinations tropicales.

En décembre, Deadline a rapporté que l’actrice Helena Bonham Carter (The Crown), était en pourparlers pour un rôle principal dans la saison 4, information qui n’a toutefois pas encore été confirmée par HBO. Puis, en janvier, Chris Messina (The Mindy Project) aurait également été approché pour un rôle dans la saison 4, mais cela reste à confirmer.

On ignore pour l’instant quels personnages des saisons précédentes pourraient faire leur retour cette fois-ci. En attendant, les 3 premières saisons sont à voir sur HBO Max.

