God of War : Mandy Patinkin sera Odin dans la série Prime Video

La série God of War, adaptation du jeu vidéo par de Prime Video, engage Mandy Patinkin dans le rôle du dieu nordique Odin.

Mandy Patinkin (Homeland, The Princess Bride) a été choisi pour incarner Odin dans God of War, l’adaptation télévisée du jeu vidéo de PlayStation inspiré de la mythologie antique, à venir sur Prime Video. Le rôle était interprété par Richard Schiff (A La Maison Blanche) dans le jeu vidéo.

Odin, le Père de tous, n’est pas physiquement imposant ni particulièrement divin d’apparence, mais les apparences sont trompeuses. Il est le dieu le plus puissant des Ases, un patriarche qui règne d’une main de fer et un chercheur de savoir insatiable.

Lorsqu’il s’agit de prophéties, Odin est paranoïaque, manipulateur et dangereux : il est prêt à tout pour tenter d’empêcher le Ragnarök, la fin du monde selon la mythologie nordique. Il représente un antagoniste redoutable pour Kratos (Ryan Hurst).

Créée par Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind), scénariste, showrunner et producteur exécutif, la série God of War suit Kratos et son fils de 10 ans, Atreus, alors qu’ils entreprennent un voyage pour disperser les cendres de Faye, leur épouse et mère.

Au fil de leurs aventures, Kratos tente d’apprendre à son fils à devenir un meilleur dieu, tandis qu’Atreus essaie d’apprendre à son père à devenir un meilleur être humain.

Le casting comprend également Teresa Palmer dans le rôle de Phoebe/Sif, l’épouse de Thor et déesse de la famille ; Max Parker dans celui de Heimdall, le gardien d’Asgard et l’un des fils d’Odin ; ainsi qu’Ólafur Darri Ólafsson, qui incarnera le personnage imposant de Thor.

Commandée pour deux saisons le mois dernier, la série God of War est coproduite par Sony Pictures Television et Amazon MGM Studios, en association avec PlayStation Productions et Tall Ship Productions.

Source : Deadline / Crédit ©DR