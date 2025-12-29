Malcolm : Premier teaser du retour de la série culte

Hulu dévoile un premier teaser et une date pour la série Malcolm : Life’s Still Unfair qui voit le retour de la famille déjantée.

Malcolm est de retour à la maison, et comme on peut le voir, qu’il le veuille ou non et devra confronté sa famille de dégénérés !

Une bande-annonce, initialement partagée par Variety, met en scène les acteurs de la série originale : Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Bryan Cranston (Hal), Christopher Masterson (Francis) et Justin Berfield (Reese), qui reprennent tous leurs rôles de la série culte de la Fox.

Comme annoncé précédemment, Erik Per Sullivan, qui incarnait Dewey, ne sera pas de retour. Il est remplacé par Caleb Ellsworth-Clark (« Wynonna Earp »).

Le reste de la distribution comprend Anthony Timpano (Riverdale) dans le rôle du petit Jamie qui a bien grandit ; Vaughan Murrae (The Way Home) dans le rôle de Kelly, l’enfant dont Lois était enceinte à la fin de la série originale ; Kiana Madeira (Trinkets) dans celui de Tristan, la petite amie de Malcolm, et Keeley Karsten (The Fabelmans) dans celui de Leah, la fille de Malcolm.

La série originale Malcolm, qui suivait les mésaventures d’un petit génie et sa famille chaotique de classe moyenne, a duré sept saisons sur Fox de 2000 à 2006. En France, elle a été diffusée sur M6.

La reprise en quatre épisodes verra Malcolm et Leah retrouver le reste de la famille alors que les parents du protagoniste célèbrent leur 40e anniversaire de mariage.

Malcolm in the Middle : Life’s Still Unfair sera diffusée en avant-première le vendredi 10 avril sur Hulu. En France, la série sera à voir sur Disney+.

Malcolm in the Middle : Life’s Still Unfair – Teaser

Source : Variety / Crédit ©Hulu/Disney