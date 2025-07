Monstre saison 4 : Ella Beatty sera la tueuse à la hache Lizzie Borden

Ella Beatty, fille de Warren Beatty et Annette Bening, sera la tueuse Lizzie Borden dans la saison 4 de Monstre.

Alors que la troisième saison est en préparation, Ryan Murphy ne perd pas de temps et a déjà trouvé sa nouvelle star pour la saison suivante de son anthologie Monstre, qui se trouve être la progéniture de deux légendes hollywoodiennes.

Ella Beatty, la fille de Warren Beatty et Annette Bening, a été choisie pour incarner la célèbre meurtrière à la hache Lizzie Borden dans la saison 4 de la série sur les vrais crimes de Murphy.

Ce ne sera que le troisième rôle à l’écran de l’actrice de 25 ans, après ses rôles dans Feud : Les Trahisons de Truman Capote (un autre projet Murphy) et la prochaine comédie dramatique de Mary Bronstein If I Had Legs I’d Kick You.

Ella Beatty a réagi lundi à son casting dans une publication sur Instagram en écrivant : « Je n’arrive pas à croire que je puisse travailler avec des génies comme ceux-là. »

Elle sera rejointe dans la saison 4 de Monstre par Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona) et Vicky Krieps (qui sera aussi dans la saison 3 de Monstre).

La saison 2, centrée sur les frères Lyle et Erik Menéndez, est sur Netflix depuis septembre 2024. Cette saison voyait Chloë Sevigny dans le rôle de la mère des frères Menéndez, Kitty. Sévigny a elle-même joué Borden dans le film Lizzie sorti en 2018. Quatre ans plus tôt, Christina Ricci a joué le rôle dans le téléfilm Lizzie Borden a-t-elle tué ses parents ? et la mini série The Lizzie Borden Chronicles.

L’histoire de Lizzie Borden captive le public depuis plus d’un siècle. En 1892, Borden a affirmé qu’elle avait découvert son père et sa belle-mère, Andrew Jackson Borden et Abby Durfee Gray, brutalement assassinés dans la maison familiale à Fall River, Massachusetts. L’arme utilisée dans les meurtres, une hache, a propulsé l’affaire vers une notoriété nationale et Borden, accusée des meurtres, a finalement été jugée et acquittée. Au cours des années qui ont suivi, sa vie a été décrite à multiples reprises sur scène et à l’écran.

La première saison de Monstre raconte les horreurs du tueur en série Jeffrey Dahmer (joué par Evan Peters), et la saison 3 mettra en vedette Charlie Hunnam dans le rôle d’Ed Gein, le meurtrier de masse dont les crimes odieux ont inspiré Psychose d’Alfred Hitchcock.

Ella Beatty est diplômée de la célèbre école des arts de New York Juilliard. Avant ses débuts à l’écran, elle a partagé la scène avec des stars comme Hugh Jackman, Sarah Paulson, Billy Crudup et Lily Rabe.

L’année dernière, elle a repris le rôle de River Rayner d’Elle Fanning dans la pièce de Broadway Appropriate, qui a valu à Paulson (muse fréquente de Murphy) un Tony Award.

Source : EW / Crédit ©DR