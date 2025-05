The Handmaid’s Tale saison 6 : La série est finie mais le combat continue (spoilers)

La série The Handmaid’s Tale vient de se terminer à l’issue de sa sixième saison, mais le combat continue pour June Osborne. Spoilers.

Après six saisons étalées sur huit ans, The Handmaid’s Tale a enfin écrit son dernier chapitre. Un chapitre plein de symboles, qui se termine en fin ouverte puisque le combat de June Osborne (Elisabeth Moss) est loin d’être fini.

Dans ce final, la boucle est bouclée, avec June retournant là où tout a commencé, dans la maison (maintenant bombardée) des Waterford où elle a été retenue prisonnière pour la première fois en tant que servante dans la saison 1. Elle dicte alors ce qui va devenir son livre, l’éponyme Handmaid’s Tale.

Mais avant cela, nous apprenons que la rébellion, du moins à Boston, est terminée après la mort des Commandants de haut rang. C’est à nouveau les Etats-Unis, pas Gilead. Le plan est de reprendre le pays petit à petit, ville par ville, jusqu’à ce que June et Luke puissent un jour rejoindre Hannah. Se sentant un peu déprimée à propos d’Hannah, June a des retrouvailles fortuites avec Emily (Alexis Bledel), que nous n’avons pas vue depuis la saison 4. Cela fait plaisir de la revoir après son départ impromptu qui a forcé les scénaristes à modifier l’histoire la saison précédente.

Les deux femmes battantes rattrapent le temps perdu et Emily lui dit qu’elle était à Bridgeport, « un point chaud de la rébellion » pendant tout ce temps. C’était une Martha et le Commandant de la maison était « un ami », elle pouvait donc communiquer avec sa famille tout en travaillant avec les rebelles. Elle encourage June à continuer en lui disant qu’elle a « ajusté ma conception de l’impossible ».

Un début de libération

En parlant de retrouvailles impossibles, tante Lydia (Ann Dowd) retrouve Janine (Madeline Brewer) et la réunit avec sa fille, Charlotte, avec l’aide surprenante de Naomi (Ever Carradine). Cette dernière (qui a toujours été horrible et égoïste) a un changement d’attitude et espère finalement un monde meilleur pour la petite qui va enfin connaitre sa maman. Janine est une survivante, elle a énormément souffert et mérite son bonheur.

La mère de June, Holly (Cherry Jones), arrive avec la petite Nichole et, même si ça lui brise le cœur à nouveau de voir sa fille repartir, elle accepte de continuer à prendre soin d’elle pendant que June continue le combat. Serena et son bébé Noah arrivent dans un centre pour réfugiés et elle décide que June avait raison depuis le début : tout ce dont elle a besoin, c’est de son fils. Serena Joy est un personnage complexe qui a fait beaucoup de mal. Sa situation finale est loin d’être idéale, mais elle s’en sort plutôt bien après les atrocités qu’elle a commises.

Il est intéressant de voir ce que la série a décidé de faire avec des femmes comme Serena, Naomi ou encore Lydia, qui ont été complices de cette oppression patriarcale. C’est un exemple de victimes imparfaites parce que dans un sens, même si elle ne sont pas totalement innocentes, elles ont aussi été victimes de Gilead parce que beaucoup de femmes suivent malheureusement cette pensée misogyne et répressive. C’est aussi, pour beaucoup, un moyen de se préserver.

Dans ce final, elles sont en quelque sorte libérées de cette oppression et commencent à se repentir, même si la route sera longue. Plus tôt dans l’épisode, Serena félicite June pour la victoire et June reconnait qu’ils n’auraient pas pu y arriver sans son aide. Serena présente des excuses qui semblent sincères à June qui lui pardonne. Les deux femmes sont désormais libérées des liens maléfiques qui les unissaient et repartent avec le cœur un peu moins lourd.

Les Testaments se préparent

Avant de voir June commencer à écrire son livre, elle et Luke se séparent, jurant tous deux de continuer à se battre pour retrouver Hannah. Le combat pour Hannah était une grande partie de la série et il est frustrant que cela se termine sans qu’ils ne retrouvent leur fille. Cela étant dit, cette histoire n’est pas complètement finie puisque la suite, basée sur le livre The Testaments, est en préparation.

La nouvelle série suivra Hannah et sa sœur Nichole et même si Elisabeth Moss (qui a réalisé le final) et le créateur Bruce Miller restent vague sur la présence de June dans The Testaments, il est possible que June soit finalement réunie avec ses filles plus tard.

Comparé aux épisodes 8 et 9, ce dernier épisode de The Handmaid’s Tale est plutôt calme et est moins impactant mais offre un message d’espoir. Cela étant dit, comme pointé auparavant, le combat n’est pas terminé et l’un des derniers plans montre June tendre la main à Hannah, dans l’espoir de la retrouver, mais aussi comme un passage de relais à sa fille qui est encore prisonnière de Gilead qui est affaibli mais qui vit encore. Mais June se rapproche grandement et ne lâche rien.

Evidemment, la série aura connu des hauts et des bas avec des moments de frustration, mais The Handmaid’s Tale aura été une série très importante qui reflète un monde de plus en plus en prise avec l’oppression des droits des femmes et des minorités en général. Beaucoup de pas en arrière ont été faits et il est important de continuer à se battre pour la liberté. C’est le message de la série.

C’est le cas dans la série, Gilead n’est pas complètement anéanti dans le final, le parcours sera long mais les victoires de la rébellion donnent espoir. La liberté reprend doucement du terrain et la lueur se voit de plus en plus au bout du tunnel.

L’intégrale de The Handmaid’s Tale est disponible sur Ciné+OCS.

Crédit ©Hulu