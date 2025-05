The Handmaid’s Tale saison 6 : Un avant dernier épisode explosif et mortel ! (Spoilers)

Elisabeth Moss et l’équipe de la série discutent de l’avant dernier épisode mortel et décisif de The Handmaid’s Tale. Spoilers.

La fin de The Handmaid’s Tale approche à grands pas. Ce mardi 20 mai, l’avant dernier épisode de la série a été diffusé et les téléspectateurs ont assisté aux morts de deux personnages clés. Des morts qui font sens quand on réalise que le message de cette dernière saison est qu’il n’y a pas de bons commandants. Ils sont tous mauvais, même Nick (Max Minghella) et Lawrence qui trouve tout de même un semblant de rédemption.

Lorsque Nick a choqué June (Elisabeth Moss) avec la trahison de Jézabel, son mari Luke (O-T Fagbenle) a soutenu que c’était parce qu’il était nazi. Lorsque Wharton (Josh Charles) a surpris sa nouvelle épouse avec une servante lors de leur nuit de noces, Serena Joy (Yvonne Strahovski) s’est souvenue de l’avertissement de June : Wharton ne peut pas être un homme bon, car c’est un homme de Gilead.

Pourtant, tuer trois hauts Commandants reste une surprise choquante pour la dernière saison. Dans l’avant-dernier épisode, intitulé « Execution » (écrit par le co-showrunner Eric Tuchman et réalisé par la star Elisabeth Moss), Nick Blaine, Joseph Lawrence (Bradley Whitford) et Gabriel Wharton ont tous péri.

Lawrence prévoyait de poser une bombe déclenchée en altitude dans un avion rempli de hauts Commandants et de fuir tout en travaillant avec June et la révolution Mayday pour éliminer certains des dirigeants masculins les plus extrémistes de Gilead. Mais lorsque Wharton (Charles) et les autres sont arrivés plus tôt, Lawrence a fait le choix de monter dans l’avion avec eux et de mettre le plan à exécution, se sacrifiant au passage. A la dernière minute, Nick les rejoint dans l’avion.

La scène finale poignante entre les alliés de June, Nick et Lawrence, les a vu réfléchir à l’héroïque ancienne servante. Lawrence savait que c’était leur dernière conversation, Nick ne le savait pas. « Elle m’a dit d’abandonner tout ça », a déclaré Nick à Lawrence, qui a répondu: « Tu aurais dû l’écouter. »

Lawrence a fait des adieux émouvants à June (qui était sur le tarmac) avant de monter dans l’avion, mais Nick et June – la plus grande romance de la série depuis la première saison – n’ont jamais eu ce moment. Lorsque June regarde l’avion exploser dans le ciel, ses émotions, conflictuelles et brutes, parlent également pour le public.

Ces décès constituent un tournant dans la résistance de la dernière saison contre Gilead. Plus tôt dans l’épisode, la majorité du casting féminin a été presque anéantie lorsque June, une tante Lydia nouvellement révolutionnée, l’agent infiltré de la CIA tante Ava (D’Arcy Carden), Moira (Samira Wiley), Janine (Madeline Brewer) et d’autres servantes ont été presque pendus à mort en guise de punition pour le meurtre de Commandants lors du coup d’État de la nuit de noces de l’épisode huit.

Mais juste au moment où June criait le cri de ralliement des servantes : « Ne laissez pas ces salauds vous briser ! », Luke, l’ancienne Martha Rita (Amanda Brugel) et les combattants du Mayday sont arrivés pour sauver June et les autres femmes alors que des avions américains envahissaient la ville de Boston, gérée par Gilead.

Dans une interview à The Hollywood Reporter, le co-showrunner Eric Tuchman qui a écrit cet épisode, a expliqué que les morts de Nick et Lawrence ont été décidé quand ils ont découpé la saison.

ll confie : « Une fois que nous avons décidé de la trahison de Nick à mi-chemin, cela a déterminé son sort et celui de Lawrence combiné à cela. Nous avons présenté la saison à Hulu, MGM [Télévision], Lizzie [surnom d’Elisabeth Moss] et tous les créatifs, y compris leur mort. En entendant cette partie du pitch, Lizzie a levé la main et a dit : « Je veux aussi réaliser celui-là. » Elle était déjà en charge du final. Elle était immédiatement à bord, tout comme Max. »

Moss n’a pas voulu passer à côté de l’occasion de réaliser cet épisode crucial : « J’étais à Paris pour le tournage de The Veil quand ils nous ont présenté toute la saison, épisode par épisode. J’ai raccroché après cette réunion et j’ai dit : « Je dois réaliser l’épisode neuf. » J’ai humblement demandé et ils ont très gentiment répondu oui. Si Nick et Lawrence trépassent, c’est à moi de le faire. »

C’est Moss qui a mis Minghella au courant du sort de Nick alors qu’ils étaient sur le tournage de Shell, un film réalisé par Minghella avec Moss en vedette : « Nous avons tourné Shell juste avant cette dernière saison. Nous travaillions ensemble depuis un certain temps et elle a laissé échapper la direction que prendrait la saison, et elle était très excitée à ce sujet. J’ai donc été au courant assez longtemps avant même de lire les scripts. »

A ce stade de la série et après cette trahison sur le coup de Jezabel « Max a reconnu qu’il s’agissait d’un regard très honnête sur son personnage et que nous n’essayons plus d’idéaliser ou de romantiser Nick. Au crédit de Max, il a vraiment tout embrassé, » explique Tuchman.

Le créateur de la série Bruce Miller s’est aussi confié à propos de Nick et de sa place dans cet univers : « Nick comptait beaucoup pour June, mais toutes les autres choses qu’il était, n’étaient pas vraiment des choses qui auraient un lien avec elle. Max a été incroyable en jouant un personnage citoyen de Juneland. Nick n’a pas vraiment de loyauté ailleurs et cela vous rattrape dans un endroit comme Gilead. Si vous n’êtes pas fidèle à un camp ou à l’autre, vous êtes en danger des deux côtés. »

Minghella confie avoir aimé jouer ce personnage : « C’est bizarre à quel point j’ai aimé jouer Nick. Je ne pense pas que nous nous ressemblions particulièrement, mais c’était confortable de le jouer. C’est une façon très poignante de terminer selon moi. Je me sentais comme une version ancrée de Nick, et ce qui m’a vraiment impressionné, c’est à quel point ce n’était pas ce que je pensais que ce serait. (…) Je pense que le tournant a été dans les décisions qu’il a prises dans cette scène avec [sa femme] Rose [à l’hôpital]. Je l’ai considéré comme une pièce de théâtre morale. Dès que vous prenez une décision psychologique comme celle-là, le monde vous en punira karmiquement, certainement dans le contexte de cette histoire. »

Pour Moss : « J’ai l’impression que Nick n’est pas la personne dont June est tombée amoureuse. Même si elle peut pleurer la perte de la personne dont elle est tombée amoureuse, cela ne l’emportera pas sur la perte des femmes [qui ont été tuées] chez Jézabel. Mais il y a aussi de la douleur. Je ne vais pas dire qu’il n’était pas complexe de le voir à ce mariage et que June ne savait pas ce qui allait lui arriver ensuite. Bien sûr, il y a beaucoup de complexité [le voir monter dans l’avion]. »

Selon Miller, « il semblait inévitable que June perde Nick de cette façon. Ils se battent dans des camps opposés et finalement, l’un d’eux va se heurter à l’autre à un moment où ils pourraient mourir ou se sacrifier. Gilead est un monde terrible, brutal, rempli de mort, et il y a beaucoup de pertes. Une partie de l’histoire de Nick est qu’il a été très impliqué dans la version de Gilead du 6 janvier. Il est considéré comme l’un des personnages OG qui n’allaient pas être pardonnés par les gouvernements américain ou canadien. Il s’est engagé auprès de ces gens. »

En d’autres termes, la mort de Nick était inévitable, il allait périr à un moment ou à un autre.

Quand à Lawrence, Bradley Whitford confie : « Je joue ce gars qui a fait des choses vraiment horribles, mais on pouvait toujours dire que tout n’était pas perdu en lui. Je sais aussi que la série a besoin d’un méchant, et je ne savais pas où ce type allait finir. Mais je souhaitais qu’il se retrouve du bon côté de l’histoire. Cette expérience créative compte beaucoup pour moi. Ce livre signifie beaucoup pour moi. Cette malheureuse pertinence culturelle de la série compte beaucoup pour moi. »

Il ajoute : « C’était essentiellement mon désir sur sa trajectoire. Parce que cela ne peut pas être trop facile. Ce n’est pas une série qui a besoin d’un sauveur masculin (rires). Lawrence est l’un de ces intellectuels et il était tellement enthousiasmé par cette idée de Nouveau Bethléem que cela s’est en quelque sorte reproduit où il a été séduit par le pouvoir et la flatterie. Même s’il méprise ces gars-là [les autres hauts Commandants], son complexe de sauveur le rend aveugle à ce qui est une possibilité assez évidente, à savoir que ces gars-là allaient se retourner contre lui [c’est pourquoi il a décidé d’aider Mayday]. »

« Quand on va tuer des personnages, on veut qu’ils sortent en grand. Vous voulez qu’il atterrisse en grand. Littéralement, dans ce cas, Max et Bradley – et Josh Charles explose également – ont tous les trois une fin très mémorable, » conclut Tuchman.

« Les finaux sont incroyablement difficiles, car les fans sont passionnés, » dit Warren Littlefield, le producteur exécutif. « Vous ne voulez pas décevoir. Certaines séries vraiment géniales ont des fins peu mereilleuse. Mais je me sens très, très bien par rapport à où nous nous sommes dirigés cette saison et à ce que nous avons fait avec le dernier épisode, et au nouveau voyage que nous entreprenons maintenant avec [série suite] The Testaments. Eric et Yahlin ont dû faire atterrir cet avion avec beaucoup de précautions et nous permettre de prendre notre envol avec The Testaments. C’était beaucoup de chemin à parcourir, mais ils l’ont fait. »

Réalisé par Elisabeth Moss, le final de The Handmaid’s Tale sera diffusé la semaine prochaine sur Ciné+OCS.

Source : THR / Crédit ©Hulu