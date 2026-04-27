House of Dragon Saison 3 : Ca va bruler dès le 22 juin sur HBO Max !(teaser)

La date est confirmée, le trailer est en ligne, et ça va faire mal pour la saison 3 de House of Dragon !

Un premier teaser pour la saison 3 de House of Dragon vient d’être mis en ligne. Il accompagne l’annonce qu’on attendait : la saison 3 de House of the Dragon débarque le 22 juin sur Max en France, avec un nouvel épisode chaque semaine jusqu’au finale le 10 août.

Huit épisodes. Ryan Condal toujours aux commandes. Et une ambition de production visiblement hors norme, centrée notamment sur la Bataille du Gouffre. : l’une des séquences de combat naval les plus spectaculaires jamais tournées pour la série, avec des affrontements sur terre, mer et dans les airs.

Le teaser confirme ce qu’on espérait : Rhaenyra sur Syrax, Daemon en plein duel de dragons, Aemond en armure, Alicent dos au mur. La Danse des Dragons entre dans sa phase terminale.

Après une saison 2 qui avait divisé, jugée trop lente, trop prudente, la saison 3 de House of Dragon mise clairement sur la démesure et le carnage pour reconquérir tout le monde. La saison 4, déjà confirmée, est attendue pour 2028.

Rendez-vous le 22 juin exclusivement sur HBO Max en France. Le feu et le sang, enfin.

House of Dragon saison 3 : Teaser Trailer