Vought Rising : Pas de sympathie pour Stormfront, « C’est une nazie, elle est détestable »

Eric Kripke assure que Vought Rising ne demandera jamais aux fans de « sympathiser avec Stormfront » qui est une nazie.

Alors que la série The Boys laisse entendre le retour de Stormfront (Aya Cash) dans la série préquelle à venir, Eric Kripke n’a aucune intention de modifier ses motivations.

Le créateur de la série a assuré qu’il n’attendrait jamais des spectateurs qu’ils « sympathisent avec Stormfront » dans Vought Rising, dont l’action se déroule dans les années 1950, malgré les allusions récentes aux sentiments de Petit Soldat (Jensen Ackles) pour la super-héroïne suprémaciste blanche autrefois connue sous le nom de Clara Vought/Liberty.

« Je ne demanderai jamais au public de sympathiser avec Stormfront. C’est une nazie, et elle est détestable », a-t-il expliqué à ScreenRant. « Petit Soldat ? Je pense que si ça laisse entendre quelque chose, c’est qu’il avait des sentiments pour Clara plus profonds qu’il ne l’avait laissé paraître, et que vous verrez tout cela se développer dans Vought Rising. Vous comprendrez mieux la relation entre Petit Soldat et Bombsight, et les raisons de leur ressentiment mutuel, dans Vought Rising. »

Kripke a ajouté : « Nous essayons toujours de trouver le juste équilibre, en apportant un peu de contexte et quelques clins d’œil amusants. Mais il n’est absolument pas nécessaire d’avoir vu The Boys pour apprécier Vought Rising. D’ailleurs, nous venons de réaliser des tests auprès d’un public qui n’avait jamais vu The Boys, et ils ont apprécié Vought Rising indépendamment de la série. C’est donc bien notre objectif. »

Apparue pour la première fois dans la saison 2 de The Boys, Stormfront est une super-héroïne dotée de pouvoirs électrokinésiques et capable de créer des éclairs. Elle rejoint les Sept avec un agenda secret suprémaciste blanc. Après avoir entamé une liaison avec le Protecteur (Antony Starr), on découvre qu’elle est Clara, l’épouse de Frederick Vought, qui a changé d’identité des décennies après avoir œuvré sous le nom de Liberty.

Il est inquiétant que le créateur de la série doive souligner le fait que Stormfront n’est pas un personnage sympathique. Malheureusement, beaucoup de personnes qui regardent The Boys ont du mal à comprendre le message de la série et son aspect satirique.

La saison 5 de The Boys arrive à sa fin le 20 mai prochain sur Prime Video.

Source : ScreenRant / Crédit ©Prime Video