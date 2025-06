Black Panther 3 : Ryan Coogler a bien un rôle pour Denzel Washington

Ryan Coogler confirme qu’il a bien un rôle pour Denzel Washington dans Black Panther 3.

L’an dernier, Denzel Washington a laissé échapper qu’il avait eu des discussions avec Ryan Coogler pour un rôle dans Black Panther 3. Evidemment, rien n’a été confirmé par Marvel qui aime rester discret sur les gros castings comme celui là avant que les choses soient officielles.

Depuis, les fans de Marvel se demandent si Washington sera vraiment présent dans le troisième volet des aventures des super-héros de Wakanda. Aujourd’hui, il semble que les choses se confirment de plus en plus.

Lors d’une récente interview dans un podcast, le scénariste et réalisateur derrière Black Panther et Black Panther : Wakanda Forever a confirmé qu’il avait créé un rôle spécifiquement pour Denzel Washington dans le troisième volet prévu de la franchise de super-héros.

« J’essaie de travailler avec lui depuis le premier jour », a déclaré Coogler dans le dernier épisode de 7PM in Brooklyn With Carmelo Anthony. « Je pense qu’il est le plus grand acteur vivant. Et en termes de ce qu’il représente pour notre culture, y’a pas photo. Je lui en parle depuis longtemps et j’ai été surpris quand il en a parlé. Mais ce n’est pas comme si ce n’était pas vrai. »

Coogler fait ici référence à l’annonce surprise de Washington en novembre dernier selon laquelle il ferait partie du casting de Black Panther 3.

« Je ne sais pas combien de films je vais encore faire, probablement pas tant que ça », a déclaré Washington, à l’émission Australia’s Today. « Je veux faire des choses que je n’ai pas faites. J’ai joué Othello à 22 ans. Je suis sur le point de jouer Othello à 70 ans [à Broadway]. Après ça, je jouerai Hannibal. Après ça, j’ai parlé avec Steve McQueen au sujet d’un film. Après ça, Ryan Coogler m’écrit un rôle dans le prochain Black Panther. Après ça, je ferai le film Othello. Après ça, je vais faire King Lear. Après ça, je ferai je vais prendre ma retraite. »

Le mois suivant, l’acteur doublement oscarisé a déclaré qu’il n’était pas censé avoir révélé son implication dans le projet très attendu, que Marvel n’a pas encore annoncé officiellement.

« J’ai appelé [Coogler] l’autre jour. J’ai oublié de quoi il s’agissait – non, je l’ai appelé pour m’excuser », a déclaré Washington sur le podcast Variety Awards Circuit. « C’est vrai. Je l’ai appelé. J’ai dit : ‘Je suis désolé, mec.’ Il m’a dit : ‘Non, mec, tout va bien.’ »

Washington partageait un lien avec Chadwick Boseman, qui a joué le personnage principal, alias T’Challa, dans le premier Black Panther, avant de mourir d’un cancer du côlon en 2020, à 43 ans.

L’année avant sa mort, Boseman a honoré Washington en lui remettant le Life Achievement Award de l’American Film Institute, et a expliqué que Washington avait été un bienfaiteur silencieux qui a aidé à financer neuf étudiants en théâtre de l’Université Howard, dont Boseman, pour qu’ils participent à un programme d’été à Oxford.

Boseman a alors déclaré : « Il n’y a pas de Black Panther sans Denzel Washington. »

On attend désormais de voir si l’implication de Denzel Washington dans Black Panther 3 se concrétisera et quel rôle il tiendra.

Source : EW / Crédit ©DR