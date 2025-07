Les 4 Fantastiques : Pedro Pascal a beaucoup parlé avec Miles Teller et Chris Evans

Pedro Pascal, le nouveau Reed Richards dans Les 4 Fantastiques, dit avoir beaucoup parlé avec Miles Teller et Chris Evans des films précédents.

Pedro Pascal a récemment discuté avec Entertainment Weekly et leur a confié qu’il a « beaucoup » parlé aux anciennes stars des 4 Fantastiques Chris Evans et Miles Teller avant de jouer le rôle de Reed Richards, alias le héros extensible Mr Fantastique, pour ses débuts chez Marvel dans Les 4 Fantastiques : Premiers Pas.

« Je suis ami avec Miles, je suis ami avec Chris, et oui, nous en avons parlé », a-t-il déclaré en riant. « Beaucoup. »

Pascal a récemment joué dans Matérialists aux côtés d’Evans, qui jouait auparavant Johnny Storm/la Torche Humaine dans Les Quatre Fantastiques de 2005 et sa suite, Les Quatre Fantastiques et le Surfer d’Argent. Evans a également repris le rôle dans une apparition surprise pour Deadpool & Wolverine. Quant à Teller, il a joué le rôle de Reed Richards dans Les Quatre Fantastiques de 2015.

« J’aime le fait qu’il puisse y avoir une paternité antérieure sur les choses et que j’absorbe des informations et des ressources partout où je peux, qu’il s’agisse des comics de plusieurs décennies qui ont changé plusieurs fois au fil du temps, d’autres films, d’autres performances », a ajouté Pascal. «Ils sont tous des pièces du puzzle pour moi, et j’aime rassembler autant d’informations que possible. »

Pascal a récemment rencontré une autre ancienne star des 4 Fantastiques, Jessica Alba, plus tôt ce mois-ci. Les deux acteurs ont posé pour une photo ensemble après avoir assisté à une représentation d’Evita avec Rachel Zegler dans le West End de Londres.

Alba a joué le rôle de l’épouse de Reed, Sue Storm, alias la Femme Invisible, aux côtés d’Evans, Ioan Gruffudd dans le rôle de Reed et Michael Chiklis dans le rôle de Ben Grimm/la Chose, dans deux films du début des années 2000.

« Je n’avais pas vu Jessica Alba depuis 25 ans », a déclaré Pascal à propos de leurs récentes retrouvailles. « J’avais lu avec elle [et] j’avais fait une lecture test avec elle – je n’ai pas eu le rôle – pour un pilote appelé Dark Angel, et je ne l’avais pas vue ni recroisée, je ne sais pas comment, depuis 25 ans. Et je suis tombé sur elle à ce moment-là. »

Les 4 Fantastiques Premiers Pas est en salles depuis ce mercredi 23 juillet.

Source : EW / Crédit ©Marvel/Fox