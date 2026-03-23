Bratz x ZEPETO : Le retour iconique des poupées les plus stylées en mode avatar 3D

ZEPETO s’associe avec Bratz pour un concours de stylisme mondial qui transforme 400 millions d’utilisateurs en créateurs de mode virtuelle

ZEPETO, le réseau social aux avatars 3D qui cartonne avec 400 millions d’inscrits, lance le « Bratz x ZEPETO Contest » du 20 mars au 16 avril. Quatre semaines de concours créatif pour célébrer le style audacieux et avant-gardiste des Bratz, ces poupées mode iconiques qui ont marqué les années 2000. Les utilisateurs pourront exprimer leur vision de l’esthétique Bratz à travers leurs avatars personnalisés.

Le concours se déroule en quatre rounds thématiques dévoilés chaque vendredi. « My Own Bratz » dès le 20 mars permet de réinterpréter le look signature, suivi de « Pop Starz » le 27 mars inspiré des nouvelles poupées de la gamme. « Chrome Style » arrive le 3 avril avec des vibes futuristes pour le 25e anniversaire de la marque, avant le final « Party Look » le 10 avril pour une soirée glamour virtuelle.

Participer est simple : choisir son avatar Bratz, le customiser selon le thème hebdomadaire, publier dans le feed ZEPETO avec #BratzXZEPETO, et partager sur ses réseaux sociaux pour maximiser ses chances. ZEPETO propose également des tenues et éléments de maquillage exclusifs inspirés du style Bratz pour pousser la personnalisation encore plus loin.

« Nous sommes fiers de collaborer avec la marque iconique Bratz pour créer une célébration mondiale où les utilisateurs peuvent découvrir et partager la beauté d’être pleinement eux-mêmes », déclare Annette Lee, Head of Business Development chez NAVER Z. L’application compte 620 000 utilisateurs mensuels en France depuis son arrivée en 2022, ce qui en fait l’un des premiers pays européens sur la plateforme.

Au-delà du simple concours, l’événement transforme les joueurs en créateurs de contenu mode, leur permettant d’interagir avec une communauté mondiale passionnée de stylisme virtuel. Une initiative qui mélange nostalgie des Bratz et nouvelles pratiques d’expression de soi via les avatars numériques, pile dans l’air du temps de la Gen Z.

crédt photos : BRATZ/NAVER Z