Golden Globes 2026 : The Pitt, The Studio, Adolescence, Une Bataille Après l’Autre – Le Palmarès

Découvrez les grands gagnants des Golden Globes 2026 avec notamment The Pitt, The Studio, Adolescence ou encore Une Bataille Après l’Autre.

Animée par l’humoriste Nikki Glaser, qui faisait son retour à l’antenne, la cérémonie des Golden Globes était la dernière remise de prix en date à ouvrir la voie aux Oscars, les films primés aux Golden Globes obtenant souvent des nominations (et même des victoires) aux Oscars.

Cette année, Timothée Chalamet (Marty Supreme) a peut-être connu la plus grande progression individuelle avant les prochaines nominations aux Oscars, remportant le prix du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie face à son principal concurrent aux Oscars, Leonardo DiCaprio (Une Bataille Après l’Autre).

Parmi les autres grands gagnants du cinéma figuraient Jessie Buckley (Hamnet), favorite pour l’Oscar de la meilleure actrice, et d’autres acteurs remarquables comme Rose Byrne (Si J’en Avais la Force) et Wagner Moura (The Secret Agent). Les performances de Teyana Taylor (Une Bataille Après l’Autre) et Stellan Skarsgård (Valeur Sentimentale) dans des seconds rôles ont également été saluées aux Golden Globes, confortant ainsi leurs chances d’être nommés aux Oscars.

Hamnet et Une Bataille Après l’Autre ont également remporté respectivement les prix du Meilleur film dramatique et du Meilleur film musical ou comédie. Notez aussi que le film Sinners de Ryan Coogler a gagné le prix du Box Office.

Côté télévision, des séries populaires comme The Pitt et The Studio ont raflé la mise aux Golden Globes : Noah Wyle a été récompensé pour sa performance dramatique dans la série médicale, tandis que Seth Rogen a remporté un Golden Globe pour son travail dans la comédie d’Apple TV.

Rhea Seahorn, snobée pour Better Call Saul pendant des années, remporte le prix de la meilleure actrice d’une série dramatique pour Pluribus et sans surprise, Jean Smart repart avec le Globe de la meilleure actrice dans une comédie. Pour la meilleure actrice dans une mini-série, c’est Michelle Williams qui l’emporte pour Dying For Sex.

L’autre star de la soirée, c’est Adolescence de Netflix qui a remporté le plus de prix individuels, avec quatre victoires dans différentes catégories pour les performances de Stephen Graham, Erin Doherty et Owen Cooper et elle est aussi sacrée meilleure mini-série.

Découvrez la liste complète des gagnants ci-dessous (en rouge)

Cinéma

Meilleur film dramatique

Frankenstein

Hamnet

Un simple accident

L’Agent secret

Valeur sentimentale

Sinners

Meilleur film musical ou comédie

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

Aucun autre choix

Nouvelle Vague

Une Bataille après l’autre

Meilleure réalisation

Paul Thomas Anderson, Une Bataille après l’autre

Ryan Coogler, Sinners

Guillermo del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Un simple accident

Joachim Trier, Valeur sentimentale

Chloe Zhao, Hamnet

Meilleur acteur dans un film dramatique

Joel Edgerton, Train Dreams

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, The Smashing Machine

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, L’Agent secret

Jeremy Allen White, Springsteen : Deliver Me from Nowhere

Meilleure actrice dans un film dramatique

Jesse Buckley, Hamnet

Jennifer Lawrence, Die My Love

Renata Reinsve, Valeur sentimentale

Juila Roberts, After the Hunt

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Sorry, Baby

Meilleur acteur dans un film musical ou une comédie

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leoardo DiCaprio, Une Bataille après l’autre

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung-Hun, Aucun autre choix

Jesse Plemons, Bugonia

Meilleure actrice dans un film musical ou une comédie

Rose Byrne, Si J’en Avais la Force

Cynthia Erivo, Wicked : Partie 2

Kate Hudson, Sur un air de blues

Chase Infiniti, Une Bataille après l’autre

Amanda Seyfried, Le Testament d’Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Meilleure actrice dans un second rôle

Emily Blunt, The Smashing Machine

Elle Fanning, Valeur sentimentale

Ariana Grande, Wicked : Partie 2

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur sentimentale

Amy Madigan, Évanouis

Teyana Taylor, Une Bataille après l’autre

Meilleur acteur dans un second rôle

Benicio del Toro, Une Bataille après l’autre

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, Une Bataille après l’autre

Adam Sandler, Jay Kelly

Stellan Skarsgard, Valeur sentimentale

Meilleur scénario

Paul Thomas Anderson, Une Bataille après l’autre

Ronald Bronstein, Josh Safdie, Marty Supreme

Ryan Coogler, Sinners

Jafar Panahi, Un simple accident

Maggie O’Farrell, Hamnet

Meilleur film d’animation

Arco

Demon Slayer

Aniplex

Elio

K-Pop Demon Hunters

Little Amelie or The Rain Character

Zootopia 2

Meilleure réussite cinématographique et au box-office

Avatar : De cendres et de feu

F1

KPop Demon Hunters

Mission : Impossible – Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked : Partie 2

Zootopia 2

Meilleure musique de film

Frankenstein

Sinners

Une Bataille après l’autre

Sirat

Hamnet

F1

Meilleure chanson originale

“Dream as One,” Avatar : De feu et de cendres

“Golden,” K-Pop Demon Hunters

“I Lied to You,” Sinners

“No Place Like Home,” Wicked : Partie 2

“The Girl in the Bubble,” Wicked : Partie 2

“Train Dreams,” Train Dreams

Meilleur film en langue étrangère

Un Simple accident, France

No Other Choice, Corée du Sud

L’Agent secret, Brésil

Valeur sentimentale, Norvège

Sirat, Espagne

La Voix de Hind Rajab, Tunisie

Télévision

Meilleure série télévisée musicale ou comique

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Meilleure série télévisée dramatique

LaDiplomate

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Meilleure mini-série ou meilleur téléfilm

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

Meilleur acteur dans une série télévisée dramatique

Sterling K. Brown, Paradise

Diego Luna, Andor

Gary Oldman, Slow Horses

Mrak Ruffalo, Task

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt

Meilleur actrice dans un second rôle

Carrie Coon, The White Lotus

Erin Doherty, Adolescence

Hanna Einbinder, Hacks

Catherine O’Hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Meilleur acteur dans un second rôle

Owen Cooper, Adolescence

Billie Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance

Ashley Walters, Adolescence

Meilleur acteur dans une série comique

Adam Brody, Nobody Wants This

Steve Martin, Only Murders in the Building

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Meilleur acteur dans une mini-série

Jacob Elordi, The Narrow Road

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Rhys, The Beast in Me

Meilleure actrice dans une série dramatique

Kathy Bates, Matlock

Brit Lower, Severance

Helen Mirren, Mobland

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Meilleure actrice dans une série comique

Kristen Bell, Nobody Wants This

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Natasha Lyonne, Pokerface

Jenna Ortega, Mercredi

Jean Smart, Hacks

Meilleure actrice dans une mini-série

Claire Danes, The Beast in Me

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, Long Bright River

Sarah Snook, All Her Fault

Michelle Williams, Dying for Sex

Robin Wright, The Girlfriend