Golden Globes 2026 : The Pitt, The Studio, Adolescence, Une Bataille Après l’Autre – Le Palmarès

Découvrez les grands gagnants des Golden Globes 2026 avec notamment The Pitt, The Studio, Adolescence ou encore Une Bataille Après l’Autre.
Animée par l’humoriste Nikki Glaser, qui faisait son retour à l’antenne, la cérémonie des Golden Globes était la dernière remise de prix en date à ouvrir la voie aux Oscars, les films primés aux Golden Globes obtenant souvent des nominations (et même des victoires) aux Oscars.
Cette année, Timothée Chalamet (Marty Supreme) a peut-être connu la plus grande progression individuelle avant les prochaines nominations aux Oscars, remportant le prix du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie face à son principal concurrent aux Oscars, Leonardo DiCaprio (Une Bataille Après l’Autre).
Parmi les autres grands gagnants du cinéma figuraient Jessie Buckley (Hamnet), favorite pour l’Oscar de la meilleure actrice, et d’autres acteurs remarquables comme Rose Byrne (Si J’en Avais la Force) et Wagner Moura (The Secret Agent). Les performances de Teyana Taylor (Une Bataille Après l’Autre) et Stellan Skarsgård (Valeur Sentimentale) dans des seconds rôles ont également été saluées aux Golden Globes, confortant ainsi leurs chances d’être nommés aux Oscars.
Hamnet et Une Bataille Après l’Autre ont également remporté respectivement les prix du Meilleur film dramatique et du Meilleur film musical ou comédie. Notez aussi que le film Sinners de Ryan Coogler a gagné le prix du Box Office.
Côté télévision, des séries populaires comme The Pitt et The Studio ont raflé la mise aux Golden Globes : Noah Wyle a été récompensé pour sa performance dramatique dans la série médicale, tandis que Seth Rogen a remporté un Golden Globe pour son travail dans la comédie d’Apple TV.
Rhea Seahorn, snobée pour Better Call Saul pendant des années, remporte le prix de la meilleure actrice d’une série dramatique pour Pluribus et sans surprise, Jean Smart repart avec le Globe de la meilleure actrice dans une comédie. Pour la meilleure actrice dans une mini-série, c’est Michelle Williams qui l’emporte pour Dying For Sex.
L’autre star de la soirée, c’est Adolescence de Netflix qui a remporté le plus de prix individuels, avec quatre victoires dans différentes catégories pour les performances de Stephen Graham, Erin Doherty et Owen Cooper et elle est aussi sacrée meilleure mini-série.
Découvrez la liste complète des gagnants ci-dessous (en rouge)
Cinéma
Meilleur film dramatique
Frankenstein
Hamnet
Un simple accident
L’Agent secret
Valeur sentimentale
Sinners
Meilleur film musical ou comédie
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
Aucun autre choix
Nouvelle Vague
Une Bataille après l’autre
Meilleure réalisation
Paul Thomas Anderson, Une Bataille après l’autre
Ryan Coogler, Sinners
Guillermo del Toro, Frankenstein
Jafar Panahi, Un simple accident
Joachim Trier, Valeur sentimentale
Chloe Zhao, Hamnet
Meilleur acteur dans un film dramatique
Joel Edgerton, Train Dreams
Oscar Isaac, Frankenstein
Dwayne Johnson, The Smashing Machine
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, L’Agent secret
Jeremy Allen White, Springsteen : Deliver Me from Nowhere
Meilleure actrice dans un film dramatique
Jesse Buckley, Hamnet
Jennifer Lawrence, Die My Love
Renata Reinsve, Valeur sentimentale
Juila Roberts, After the Hunt
Tessa Thompson, Hedda
Eva Victor, Sorry, Baby
Meilleur acteur dans un film musical ou une comédie
Timothée Chalamet, Marty Supreme
George Clooney, Jay Kelly
Leoardo DiCaprio, Une Bataille après l’autre
Ethan Hawke, Blue Moon
Lee Byung-Hun, Aucun autre choix
Jesse Plemons, Bugonia
Meilleure actrice dans un film musical ou une comédie
Rose Byrne, Si J’en Avais la Force
Cynthia Erivo, Wicked : Partie 2
Kate Hudson, Sur un air de blues
Chase Infiniti, Une Bataille après l’autre
Amanda Seyfried, Le Testament d’Ann Lee
Emma Stone, Bugonia
Meilleure actrice dans un second rôle
Emily Blunt, The Smashing Machine
Elle Fanning, Valeur sentimentale
Ariana Grande, Wicked : Partie 2
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur sentimentale
Amy Madigan, Évanouis
Teyana Taylor, Une Bataille après l’autre
Meilleur acteur dans un second rôle
Benicio del Toro, Une Bataille après l’autre
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, Une Bataille après l’autre
Adam Sandler, Jay Kelly
Stellan Skarsgard, Valeur sentimentale
Meilleur scénario
Paul Thomas Anderson, Une Bataille après l’autre
Ronald Bronstein, Josh Safdie, Marty Supreme
Ryan Coogler, Sinners
Jafar Panahi, Un simple accident
Maggie O’Farrell, Hamnet
Meilleur film d’animation
Arco
Demon Slayer
Aniplex
Elio
K-Pop Demon Hunters
Little Amelie or The Rain Character
Zootopia 2
Meilleure réussite cinématographique et au box-office
Avatar : De cendres et de feu
F1
KPop Demon Hunters
Mission : Impossible – Final Reckoning
Sinners
Weapons
Wicked : Partie 2
Zootopia 2
Meilleure musique de film
Frankenstein
Sinners
Une Bataille après l’autre
Sirat
Hamnet
F1
Meilleure chanson originale
“Dream as One,” Avatar : De feu et de cendres
“Golden,” K-Pop Demon Hunters
“I Lied to You,” Sinners
“No Place Like Home,” Wicked : Partie 2
“The Girl in the Bubble,” Wicked : Partie 2
“Train Dreams,” Train Dreams
Meilleur film en langue étrangère
Un Simple accident, France
No Other Choice, Corée du Sud
L’Agent secret, Brésil
Valeur sentimentale, Norvège
Sirat, Espagne
La Voix de Hind Rajab, Tunisie
Télévision
Meilleure série télévisée musicale ou comique
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio
Meilleure série télévisée dramatique
LaDiplomate
The Pitt
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus
Meilleure mini-série ou meilleur téléfilm
Adolescence
All Her Fault
The Beast in Me
Black Mirror
Dying for Sex
The Girlfriend
Meilleur acteur dans une série télévisée dramatique
Sterling K. Brown, Paradise
Diego Luna, Andor
Gary Oldman, Slow Horses
Mrak Ruffalo, Task
Adam Scott, Severance
Noah Wyle, The Pitt
Meilleur actrice dans un second rôle
Carrie Coon, The White Lotus
Erin Doherty, Adolescence
Hanna Einbinder, Hacks
Catherine O’Hara, The Studio
Parker Posey, The White Lotus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
Meilleur acteur dans un second rôle
Owen Cooper, Adolescence
Billie Crudup, The Morning Show
Walton Goggins, The White Lotus
Jason Isaacs, The White Lotus
Tramell Tillman, Severance
Ashley Walters, Adolescence
Meilleur acteur dans une série comique
Adam Brody, Nobody Wants This
Steve Martin, Only Murders in the Building
Glen Powell, Chad Powers
Seth Rogen, The Studio
Martin Short, Only Murders in the Building
Jeremy Allen White, The Bear
Meilleur acteur dans une mini-série
Jacob Elordi, The Narrow Road
Paul Giamatti, Black Mirror
Stephen Graham, Adolescence
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
Jude Law, Black Rabbit
Matthew Rhys, The Beast in Me
Meilleure actrice dans une série dramatique
Kathy Bates, Matlock
Brit Lower, Severance
Helen Mirren, Mobland
Bella Ramsey, The Last of Us
Keri Russell, The Diplomat
Rhea Seehorn, Pluribus
Meilleure actrice dans une série comique
Kristen Bell, Nobody Wants This
Ayo Edebiri, The Bear
Selena Gomez, Only Murders in the Building
Natasha Lyonne, Pokerface
Jenna Ortega, Mercredi
Jean Smart, Hacks
Meilleure actrice dans une mini-série
Claire Danes, The Beast in Me
Rashida Jones, Black Mirror
Amanda Seyfried, Long Bright River
Sarah Snook, All Her Fault
Michelle Williams, Dying for Sex
Robin Wright, The Girlfriend
