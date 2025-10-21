Spider-Man Brand New Day : Mark Ruffalo sur le tournage, le retour de Hulk confirmé

Après des mois de rumeurs et de dénégations, des photos et vidéos du tournage confirment la présence de Mark Ruffalo dans le quatrième film Spider-Man. L’acteur a été aperçu sur une civière, relançant les théories sur un Savage Hulk.

Mark Ruffalo peut ranger son art du déni. Des photos et vidéos du tournage de Spider-Man: Brand New Day partagées sur les réseaux sociaux par UnBoxPHD et d’autres comptes, confirment officiellement le retour de l’acteur dans le MCU. Les images montrent Ruffalo en Bruce Banner, vêtu d’un manteau vert à capuche et visiblement blessé, allongé sur une civière dans ce qui ressemble à un décor d’ambulance ou d’hôpital.

C’est un sacré revirement pour Ruffalo qui, interrogé par ET Online le mois dernier, jouait encore les ignorants : « Je ne sais pas, j’attends toujours d’avoir des nouvelles. Je n’ai pas encore lu de script. Si ça arrive, ce serait incroyable. J’ai évolué avec ça, et ça a changé ma vie de la meilleure des façons. » Classique Marvel : mentir jusqu’à ce que les paparazzis débarquent sur les tournages pour prouver le contraire

EXCLUSIVE!!!! Mark Ruffalo aka The Hulk seen on Spider-Man Brand New Day! pic.twitter.com/Nt5BBflkOr — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) October 20, 2025



La présence de Banner blessé dans Spider-Man: Brand New Day et incapable de se transformer soulève immédiatement des questions. Le facteur de guérison du Hulk devrait normalement effacer toute blessure visible quasi-instantanément. Cette anomalie alimente les théories d’une séparation entre Banner et Hulk, un arc narratif bien connu des comics qui pourrait mener à l’émergence du Savage Hulk – la version primitive et incontrôlable du personnage.

🚨 MARK RUFFALO sur le tournage du film ‘SPIDER-MAN BRAND NEW DAY’. 👉 Bruce est emmené par les urgences ! Mdr, notre SAVAGE HULK est tellement de retour. Il a une tête de fatigué, limite dépréssif. Ces derniers jours, on a vu des leaks de gros impacts dans des murs et même… pic.twitter.com/RcNVUnFjar — SPIDEY (@spidey_geek_ytb) October 19, 2025

Les rumeurs circulent depuis des mois sur l’apparition du Savage Hulk dans Brand New Day. Cette incarnation agressive et mortelle de Hulk serait déclenchée par une détresse émotionnelle, possiblement liée aux apparitions de She-Hulk et Red Hulk. Si ces théories se confirment, Banner et Hulk pourraient devenir deux entités distinctes, Banner restant vulnérable tandis que Hulk deviendrait un danger incontrôlable.

Ce sera la première apparition cinématographique de Ruffalo dans le MCU depuis sa brève scène post-générique dans Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings en 2021. Sa dernière apparition live-action remonte à She-Hulk: Attorney at Law en 2022, où il présentait son fils Skaar avant de partir hors planète. Un détail que tout le monde a oublié, pour un film qui n’a conquis le public.

Les photos du tournage révèlent également Sadie Sink sur le plateau, avec ses cheveux roux naturels et un équipement de combat militaire. Contrairement aux rumeurs qui la voyaient dans la peau d’une X-Men ou d’une version de Gwen Stacy, son look suggère plutôt un personnage lié à Jon Bernthal, qui reprend son rôle de Punisher dans le film.

Spider-Man: Brand New Day est réalisé par Destin Daniel Cretton sur un scénario de Chris McKenna et Erik Sommers. Tom Holland reprend évidemment son rôle de Peter Parker/Spider-Man, aux côtés de Zendaya et Jacob Batalon qui reviennent respectivement en MJ et Ned Leeds. Michael Mando reprend aussi son rôle de Scorpion, tandis que Liza Colón-Zayas (The Bear) et Tramell Tillman rejoignent le casting dans des rôles mystères.

Le film sort le 31 juillet 2026, produit par Kevin Feige et Amy Pascal. D’ici là, les caméras indiscrètes devraient nous livrer encore quelques secrets du tournage à Basingstoke, au Royaume-Uni. La machine à spoilers est lancée.

crédit photos : ©droits reservés / Marvel