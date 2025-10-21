Prison Break : Le reboot officiellement annoncé et casting révélé

Hulu commande officiellement le reboot de Prison Break par le showrunner de Mayans M.C. et annonce le casting.

Les portes du pénitencier sont sur le point de rouvrir. Hulu a officiellement commandé le reboot de la série culte Prison Break et a également annoncé le casting.

Situé dans le même monde que la série originale Prison Break, la nouvelle itération mettra en vedette un tout nouveau casting de personnages, porté par Emily Browning (American Gods) dans le rôle d’une ex-soldat qui devient agent pénitentiaire « dans l’une des prisons les plus meurtrières d’Amérique pour prouver jusqu’où elle ira pour quelqu’un qu’elle aime », lit-on dans le résumé officiel.

En plus de Browning, The Hollywood Reporter annonce que le nouveau Prison Break verra à son générique Drake Rodger (The Winchesters), Lukas Gage (The White Lotus), Clayton Cardenas (The Cleaning Lady), JR Bourne (Teen Wolf), Georgie Flores (Famous in Love) et Myles Bullock (BMF).

Elgin James (Mayans M.C.) écrit ce nouveau Prison Break et servira de showrunner. Il sera aussi producteur exécutif aux côtés du créateur de Prison Break Paul Scheuring et des producteurs exécutifs de la série originale Dawn Olmstead, Marty Adelstein et Neal Moritz.

Prison Break a été diffusée à l’origine pendant quatre saisons entre 2005 et 2009 (sur la Fox aux Etats-Unis et sur M6 en France), y compris un film de conclusion « Final Break », puis est revenu avec une saison de neuf épisodes au printemps 2017.

Pour le moment, il n’y a aucun plan pour les acteurs originaux de revenir. Wentworth Miller a fait savoir qu’il ne reprendrait plus le rôle de Michael Scofield à l’avenir, citant le fait qu’il ne voulait plus jouer de personnage hétérosexuel. Ses collègues Dominic Purcell et Sarah Wayne Callies l’ont soutenu dans sa décision mais n’ont rien dit sur leur propre retour éventuel.

En attendant de voir cette nouvelle série dans l’univers de Prison Break, la série originale est disponible sur Disney+.

Source : THR / Crédit ©Fox