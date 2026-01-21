Man of Tomorrow : Batman et Wonder Woman dans le film ? James Gunn répond

James Gunn répond sur la présence ou non de Batman et Wonder Woman dans le film Man of Tomorrow.

Quand James Gunn a pris les rênes des Studios DC, il a décidé de lancer son univers avec Superman. Le film, sorti l’an dernier, a été un grand succès, créant un certain enthousiasme chez les fans pour la suite. Une suite qui arrivera assez rapidement puisque Man of Tomorrow est dores et déjà en préparation.

Après le reboot de Superman, des questions subsistaient quant à l’introduction des versions DCU de Batman et Wonder Woman. Des rumeurs circulaient même selon lesquelles les deux autres membres de la Trinité DC pourraient apparaître d’une manière ou d’une autre dans la suite de Superman.

Désormais, le rôle de Batman et Wonder Woman dans Man of Tomorrow a été clarifié. Face aux nombreuses discussions en ligne concernant la présence de Bruce Wayne et Diana Prince dans le film, il était inévitable que James Gunn finisse par s’exprimer.

Fidèle à son habitude, le co-PDG de DC Studios, toujours très actif sur les réseaux sociaux, a répondu à un fan qui lui demandait si des auditions pour le rôle du Chevalier Noir avaient eu lieu fin 2025. Gunn a démenti la rumeur et confirmé que Batman et Wonder Woman ne faisaient pas partie du casting de Man of Tomorrow, déclarant :

« Toutes ces rumeurs concernant des auditions pour Batman et Wonder Woman sont fausses. »

Même après cette réponse, certains fans restent sceptiques et continuent d’investiguer. Un autre utilisateur lui a demandé directement : « Voulez-vous réfuter ma théorie selon laquelle ils seront tous les deux dans le film (d’une manière ou d’une autre) ? », ce à quoi Gunn a simplement répondu : « Oui », confirmant ainsi que ni Batman ni Wonder Woman n’apparaîtront, même pour un simple caméo.

Plutôt que de laisser les rumeurs se propager, Gunn a préféré mettre fin à la situation avant qu’elle ne dégénère. Les rumeurs persistantes concernant leur implication n’auraient fait qu’accroître la déception au moment de la sortie quand les deux personnages ne seront pas apparus.

C’est également judicieux de la part de Gunn de tenir Batman et Wonder Woman à l’écart de Man of Tomorrow. Leur présence aurait alimenté les comparaisons entre sa vision et celle de Zack Snyder, les deux réalisateurs ayant profité de leur film solo Superman pour introduire d’autres icônes de DC.

Avec Lex Luthor tenant un rôle majeur dans Man of Tomorrow, les similitudes entre les personnages auraient été impossibles à ignorer, même si les intrigues et les caractérisations sont radicalement différentes. Les inclure dans Man of Tomorrow aurait également signifié les reléguer à des rôles secondaires, le film se concentrant sur Lex et Superman.

Batman et Wonder Woman méritent d’être la vedette lors de leurs débuts officiels dans l’univers DC, à l’instar de Clark Kent. La franchise bénéficie désormais d’une totale liberté créative pour l’introduction de Wonder Woman et Batman dans leurs projets solo respectifs.

Cela étant dit, même s’ils ne seront pas présents dans Man of Tomorrow, il n’est pas impossible que le film plante quelques graines sur leur existence dans le DCU, permettant à la Trinité d’éventuellement se retrouver à l’avenir.

Man of Tomorrow sera dans les salles en juillet 2027.

Crédit ©DC