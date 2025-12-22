Man of Tomorrow : La suite de Superman trouve son Brainiac

James Gunn a trouvé celui qui incarnera Brainiac dans Man of Tomorrow, la suite de Superman.

Brainiac a enfin un interprète et Gunn a décidé de ne pas caster un visage trop célèbre. L’acteur allemand Lars Eidinger incarnera le super-vilain de DC Comics dans Man of Tomorrow. Le réalisateur et co-directeur du studio, James Gunn, l’a annoncé lui-même ce week-end sur les réseaux sociaux.

« Dans notre recherche internationale de l’interprète de Brainiac pour Man of Tomorrow, Lars Eidinger s’est distingué », a écrit Gunn sur Twitter/X et Threads. « Bienvenue dans l’univers DC, Lars. »

Eidinger rejoint David Corenswet, qui incarne Clark Kent/Kal-El, et Nicholas Hoult, qui joue Lex Luthor, dans la suite très attendue de Superman.

Gunn avait déjà laissé entendre l’arrivée de Brainiac en septembre en publiant une photo du scénario de Man of Tomorrow. La couverture arborait une image centrée sur un cerveau, mais le réalisateur était resté discret sur le sujet jusqu’à présent.

Eidinger est un acteur et rappeur berlinois. Il est surtout connu à l’international pour son rôle de Reinhold von Rumpel, le cruel officier de la Gestapo, dans l’adaptation par Netflix du roman « Toute la lumière que nous ne pouvons voir », nommée aux Emmy Awards. Il a également joué le rôle de Gottfried, un acteur toxicomane, dans la mini-série HBO « Irma Vep », du français Olivier Assayas, avec Alicia Vikander.

Eideinger a également joué dans White Noise, film de Noah Baumbach et a aussi été vu dans Jay Kelly avec George Clooney et Adam Sandler, autre film réalisé par Baumbach.

Le film Superman, sorti l’été dernier, mettait en scène le tech-milliardaire Lex Luthor opposant son intelligence à la force de Superman dans un combat qui a failli détruire tout Metropolis. Man of Tomorrow, les montrera unis contre une menace encore plus grande. On sait désormais que cette menace est Brainiac.

Man of Tomorrow sera en salles en juillet 2027.

Source : EW / Crédit ©DR/DC