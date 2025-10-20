Euphoria saison 3 : Natasha Lyonne, Eli Roth et de nouveaux acteurs au casting

La série phénomène de Sam Levinson accueille une trentaine de nouvelles têtes pour sa troisième saison, actuellement en tournage à Los Angeles. Entre retours confirmés et arrivées surprises, le point sur le casting.

HBO vient de dévoiler officiellement la distribution de la saison 3 d’Euphoria, et autant dire que Sam Levinson ne fait pas les choses à moitié. La série dramatique récompensée par un Emmy et l’une des plus regardées de l’histoire de HBO poursuit son tournage à Los Angeles avec un casting considérablement élargi.

Du côté des retours, plusieurs acteurs récurrents reprennent du service : Alanna Ubach, Daeg Faerch, Dominic Fike, Melvin Bonez Estes, Nika King, Paula Marshall, Sophia Rose Wilson et Zak Steiner seront de la partie. Une bonne nouvelle pour les fans attachés à ces personnages secondaires.

Mais c’est surtout la liste des nouveaux venus qui impressionne. HBO a confirmé l’arrivée de pas moins de 18 nouveaux acteurs, dont quelques noms qui font mouche. Natasha Lyonne (Russian Doll, Poker Face) rejoint l’aventure, tout comme le réalisateur Eli Roth dans un rôle d’acteur. Danielle Deadwyler (Till, The Harder They Fall), Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera ou encore la chanteuse et personnalité internet Trisha Paytas complètent cette première vague de nouvelles têtes.

On retrouve également Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon et Sam Trammell au casting.

Le casting original reste évidemment au cœur de l’histoire avec Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry et Colman Domingo. À noter que HBO avait déjà annoncé précédemment l’arrivée d’Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Sharon Stone, ROSALÍA, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten et Asante Blackk.

Pour rappel, Euphoria suit un groupe de lycéens qui naviguent entre drogues, sexe, quête identitaire, traumatismes, réseaux sociaux, amour et amitié dans un monde de plus en plus instable. La série créée, écrite, réalisée et produite par Sam Levinson en partenariat avec A24 revient après une longue absence – la saison 2 s’était terminée en février 2022.

Aucune date de diffusion n’a été annoncée pour cette saison 3, mais avec un casting aussi chargé et un tournage en cours, l’attente ne devrait plus être trop longue. Peut-être en 2026 sur HBO et Max.