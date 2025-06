DCU : Le projet favori de James Gunn n’a pas encore été annoncé

James Gunn tease l’état des futurs projets DCU dont son préféré qui n’a pas encore été annoncé.

Alors qu’il se prépare à sortir Superman, la saison 2 de Peacemaker et la nouvelle série Lanterns, le co-patron de DC Studios a déclaré qu’il espérait faire ensuite sa « chose préférée » dans son nouvel univers cinématographique, qui « n’a pas été annoncé ».

« Ensuite, il y a une autre série télé qui est ce que je préfère dans tout cela et qui, espérons-le, sera bientôt réalisée », a-t-il déclaré à Entertainment Weekly à propos de la suite. « C’est juste ce que je préfère. »

Il a ensuite failli révéler quelque chose mais s’est retenu : « Et puis il y a le film… Oh merde ! Je ne sais pas ce que j’ai le droit de dire ou de ne pas dire, mais il y a quelques autres films qui sont en cours d’écriture, dont un qui est dans un plutôt bon état, un autre qui est plus proche du début, mais nous sommes positifs. Et puis il y a une chose que j’écris, et je pense que c’est pas mal… Donc, quelle sera la prochaine chose après Clayface n’est pas sûre à 100 %, mais c’est à peu près certain. »

Gunn a noté que le projet « préféré » auquel il fait allusion n’a pas été annoncé en raison des craintes que d’autres sociétés s’approprient l’idée.

« L’un de ces scripts, les gens sont plus ou moins au courant », a-t-il expliqué. « Mon scénario, personne n’est au courant. L’autre script, les gens ne sont pas au courant. Il s’agit donc principalement de choses que les gens ne connaissent pas…. »

« Quelques-unes de ces choses [annoncées en janvier 2023] sont en assez bonne voie et arrivent, mais il y a une chose que je savais depuis le tout début, que lorsque j’ai présenté à David Zaslav ce que serait le DCU, je lui ai présenté, mais nous ne l’avons pas annoncé lors de cette première réunion parce que j’avais l’impression que c’était trop facile de se faire piquer l’idée par une autre compagnie », a ajouté Gunn. « Et c’est donc l’une des choses principales. »

Le nouveau DCU sera lancé en grandes pompes le 9 juillet avec la sortie de Superman.

Source : EW / Crédit ©DR