Eric Dane : Décès de l’acteur de Grey’s Anatomy et Euphoria, atteint de la maladie de Charcot

Eric Dane, connu pour ses rôles dans Grey’s Anatomy et Euphoria, est décédé à l’âge 53 ans, des suites de la maladie de Charcot.

Eric Dane, l’acteur surtout connu pour son rôle du Dr Mark Sloan dans Grey’s Anatomy, et qui a ensuite joué dans la série Euphoria de HBO, est décédé jeudi à l’âge de 53 ans des suites d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA), pathologie aussi connue sous le nom de la maladie de Charcot. Sa famille l’a confirmé dans un communiqué à la presse américaine.

« C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès d’Eric Dane, survenu jeudi après-midi après un courageux combat contre la SLA. Il a passé ses derniers jours entouré de ses chers amis, de sa femme dévouée et de ses deux adorables filles, Billie et Georgia, qui étaient toute sa vie. Tout au long de son combat contre la SLA, Eric s’est engagé avec passion pour la sensibilisation et la recherche, déterminé à faire une différence pour les personnes confrontées à la même maladie. Il nous manquera énormément et restera à jamais dans nos cœurs. Eric adorait ses fans et leur est infiniment reconnaissant pour tout l’amour et le soutien qu’ils lui ont témoigné. La famille demande le respect de sa vie privée pendant cette période extrêmement difficile. »

En avril 2025, l’acteur a révélé être atteint de la SLA (sclérose latérale amyotrophique), également connue sous le nom de maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative progressive et mortelle qui affecte les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière, entraînant une perte de contrôle musculaire. Par conséquent, elle affecte la capacité des patients à respirer, à parler et à bouger. Il n’existe aucun traitement curatif, bien que certains patients puissent vivre plusieurs décennies.

Dane est né à San Francisco le 9 novembre 1972 et a grandi dans le comté voisin de San Mateo. Peu après le lycée, il s’installe à Los Angeles et trouve rapidement du travail dans des séries télévisées dramatiques et des sitcoms. Son premier rôle est une apparition dans la série « Sauvés par le gong » en 1991.

Parmi ses premiers rôles, on compte des apparitions dans les séries télévisées Les Années coup de cœur, Roseanne, Mariés, deux enfants, Le Rebelle ou encore Les Dessous de Palm Beach. Son premier rôle récurrent (et visionnaire) fut celui du Dr Wyatt Cooper dans la série médicale Gideon’s Crossing diffusée sur ABC, aux côtés d’Andrew Braugher et de Rhona Mitra. Bien que la série n’ait duré qu’une saison, elle lui permit de travailler régulièrement, notamment dans plusieurs épisodes de la série fantastique Charmed, dans le rôle de « Tex » Watson dans l’adaptation de 2004 de l’histoire de la famille Manson, Helter Skelter et dans un rôle de super-héros, celui de Multiple Man, l’un des mutants « méchants » de Magneto, dans le film X-Men : L’Affrontement final, sorti en 2006.

En 2006, Dane fait ses débuts dans la deuxième saison de Grey’s Anatomy dans le rôle du Dr Mark Sloan, un chirurgien plasticien dont le physique avantageux et le caractère grivois lui valent le surnom de McSteamy. (Le décès de Dane survient le jour du 20e anniversaire de sa première apparition dans la série.) Dès la troisième saison de la série médicale à succès d’ABC, il devient un personnage régulier.

Après deux apparitions dans la saison 9, Dane a quitté la série en 2012, lorsque McSteamy a succombé aux blessures subies lors du crash d’avion qui avait coûté la vie à sa collègue Lexie Grey (Chyler Leigh) à la fin de la saison 8. Dane a également fait une apparition dans Grey’s Anatomy en 2021, lorsque Meredith Grey (Ellen Pompeo) était atteinte de la COVID-19 et faisait des rêves très réalistes.

Durant les intersaisons de Grey’s Anatomy, il est apparu dans des films comme Burlesque et Valentine’s Day.

Après Grey’s Anatomy, en 2012, il a joué dans (et coproduit) la série The Last Ship, un thriller militaire racontant l’histoire d’un navire de la marine américaine stationné près de l’Antarctique et survivant à une pandémie qui décime 80 % de la population mondiale. La série, dans laquelle il partageait à nouveau l’affiche avec Rhona Mitra, a duré cinq saisons et s’est achevée en novembre 2018, soit 13 mois avant le premier cas signalé de COVID-19.

En 2019, Dane a joué un rôle important dans la série Euphoria pour HBO, dans le rôle de Cal Jacobs, le père bisexuel refoulé de Nate (Jacob Elordi).

En décembre 2025, il annonça la parution de son autobiographie, « Book of Days: A Memoir in Moments ». Sa décision d’écrire ce livre lui vint de ce constat : « Chaque matin, au réveil, je me rappelais instantanément que cette maladie, cette épreuve, était bien réelle, et c’est précisément pour cela que j’écris ce livre.»

Il ajouta : « Je souhaite immortaliser les moments qui m’ont façonné, les beaux jours, les difficiles, ceux que je n’ai jamais tenus pour acquis, afin que, quoi qu’il arrive, les lecteurs se souviennent de ce que signifie vivre pleinement. Si le partage de ce récit peut aider quelqu’un à trouver un sens à ses propres journées, alors mon histoire mérite d’être racontée. »

Dane et l’actrice Rebecca Gayheart se sont mariés en 2004 et ont eu deux enfants. Le couple s’est séparé en 2017 et Gayheart a entamé une procédure de divorce en 2018. Cependant, elle a demandé le rejet de cette demande environ un mois avant que Dane n’annonce son diagnostic.

L’un des derniers rôles de Dane est dans un épisode de la saison 2 de la série Brilliant Minds avec Zachary Quinto, dans lequel il incarne un pompier qui a du mal à annoncé son diagnostic de Charcot à sa famille. On pourra le voir de manière posthume en avril dans la saison 3 de Euphoria dans laquelle il reprend son rôle du père de Nate.

Eric Dane laisse dans le deuil Gayheart et leurs deux filles, Billie et Georgia.

Crédit ©ABC/DR/Getty Images