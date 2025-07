Wonder Woman : James Gunn fait une mise à jour sur le casting et les rumeurs

James Gunn fait le point sur le casting et les rumeurs concernant Wonder Woman après la sortie de Superman.

James Gunn clarifie les rumeurs récemment publiées sur l’avenir de Wonder Woman alors que son univers DC commence à prendre forme sur grand écran après la sortie de Superman.

Le cinéaste s’est tourné vers les réseaux sociaux pour dissiper les rumeurs sur le choix de celle qui incarnera le personnage de Wonder Woman. Gunn a répondu à un message d’un fan disant qu’ils recherchaient une actrice de télévision comme Milly Alcock (House of the Dragon, Sirens), qui a été choisie pour incarner Supergirl.

« Non. Et jamais je ne chercherais un rôle majeur en fonction du fait que la personne fasse de la télévision, des films ou autre. Tout est une question de casting », a répondu Gunn sur Threads. « Je n’ai pas choisi Milly à cause de son passé, mais parce qu’elle était la meilleure pour le rôle. »

Gunn a terminé le message en disant qu’ils ne cherchaient pas encore à remplir le rôle de Wonder Woman, malgré les rumeurs.

« Nous ne castons pas non plus WW, ni même en discutons, tant qu’un scénario n’est pas terminé », a-t-il ajouté.

Un autre fan a posé des questions sur le tournage du film Wonder Woman, citant plusieurs rapports selon lesquels il était « accéléré », ce à quoi Gunn a répondu: « C’est une priorité mais je n’appellerais pas cela accéléré. Rien ne sera tourné à moins que nous ne soyons aussi sûrs que possible que le scénario soit bon. »

Au cours de la tournée de presse de Superman, Gunn a été interrogé sur les rumeurs autour de Wonder Woman après que les gens sur les réseaux sociaux ont vu qu’il suivait l’actrice Adria Arjona.

« Je suis Adria sur Instagram et tout le monde est sorti de nulle part [et a dit] : ‘Il vient de la suivre, ça veut dire qu’elle est Wonder Woman’ », a déclaré Gunn dans une interview avec Extra. et s’il est d’accord pour dire qu’elle « serait une super Wonder Woman, » ce n’est pas le cas.

Gunn a poursuivi: « Elle était dans un film que j’ai fait il y a sept ans. Nous sommes amis et nous nous connaissons depuis ce temps. Je l’ai suivie à ce moment-là, je ne viens pas seulement de la suivre. »

Il faudra être patient pour savoir qui sera le nouveau visage de Wonder Woman. En attendant, Superman est dans les salles et Supergirl, réalisé par Craig Gillespie, se prépare pour une sortie en juin 2026.

