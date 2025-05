The Last of Us saison 2 : Le co-créateur revient sur un épisode 6 flashback révélateur (spoilers)

Le co-créateur de The Last of Us, Neil Druckmann revient sur l’épisode 6 de la saison 2 qu’il a réalisé et qui offre des révélations. Spoilers.

Depuis son démarrage, la saison 2 de The Last of Us divise son public mais de temps en temps, la série offre des moments qui rappellent pourquoi on aime cette série : la relation compliquée entre Ellie et Joel.

L’épisode 6 fait revenir Pedro Pascal dans le rôle de Joel. Nous ne l’avions pas vu depuis sa mort dans l’épisode 2 et ici, il est présent dans presque toutes les scènes. L’épisode 6 revient sur les récents anniversaires d’Ellie et donne aux téléspectateurs une dose satisfaisante de la relation qui était si centrale dans la saison 1.

Nous revoyons ainsi Joel et Ellie ensemble et découvrons des moments de leur vie de famille comblant les espaces entre leur dangereux road trip de la saison 1 et leur distance au début de la saison 2. Cela étant dit, ça rend également tout plus douloureux, en particulier à la lumière de la conversation qu’ils ont sur le porche vers la fin de l’épisode.

L’épisode pivot, composé de flashbacks, a été réalisé par Neil Druckmann, le co-créateur de la série. On découvre ainsi exactement le moment où la relation entre Ellie et Joel a explosé et la jeune fille a perdu confiance en son père de substitution. Elle avait des soupçons qu’il lui avait menti sur ce qui s’est passé à l’hôpital et elle a confirmation dans l’épisode.

Même si l’épisode commence par quelques souvenirs joyeux, dont un voyage où Joel surprend Ellie pour son anniversaire en l’emmenant dans un musée voir des dinosaures et un vaisseau spatial, les choses deviennent plus lourdes à mesure que l’épisode avance. Ellie devient de plus en plus irritée envers Joel et fait fréquemment des crises, culminant avec deux scènes cruciales qui expliquent pourquoi ils se parlent à peine au moment où nous les voyons au début de la saison.

La vérité éclate

La première scène est une patrouille où Joel et Ellie découvrent que le mari de Gail, Eugene, a été mordu par un infecté. Il les supplie de le ramener à Jackson afin qu’il puisse dire au revoir à son épouse et, après avoir été convaincu par Ellie, Joel se sent obliger de le faire. Mais, pendant qu’Ellie va chercher leurs chevaux, Joel tire une balle dans la tête d’Eugene. Ellie est tellement en colère contre Joel que, quand ils reviennent à Jackson, elle dénonce Joel pour avoir tenté de mentir à Gail pour lui épargner les horribles détails de ce qui est vraiment arrivé à son mari.

L’épisode revient ensuite quelques mois plus tard, lors de la fête du Nouvel An, lorsque Joel attaque Seth pour avoir harcelé Ellie et Dina. Nous voyons la même scène se dérouler du point de vue de Joel, puis Joel est de nouveau assis sur son porche quand Ellie revient de la fête.

Auparavant, il était sous-entendu qu’Ellie était directement allée se coucher cette nuit-là et s’est réveillée le lendemain matin pour partir en patrouille avec Jesse le jour de la mort de Joel. Mais maintenant, il est révélé qu’Ellie a effectivement confronté Joel pour savoir s’il avait menti à l’hôpital, et il lui dit finalement la vérité. Elle lui dit qu’elle ne sait pas si elle peut lui pardonner, mais qu’elle veut essayer. Il lui dit aussi qu’il l’aime et que c’est pour ça qu’il a fait ce qu’il a fait.

Dans une interview avec Deadline, Neil Druckmann a discuté de cet épisode qu’il a réalisé et comment il a mis en place ces différentes scènes qui revisitent le passé. Il explique notamment pourquoi ils ont décidé de mettre tous ces flashbacks du jeu dans un même épisode. Pour lui, c’est surtout parce que « C’est un média différent. »

Il explique : « Dans le jeu, lorsque vous vivez l’un de ces flashbacks qui s’étalent beaucoup plus, ils ne sont pas tous consolidés comme ça (…) Vous êtes Ellie, et vous êtes là avec Joel, et ils ont beaucoup de conversations que vous pourriez avoir dans cet espace libre. Vous entrez dans ce flux et vous vivez cette chose avec eux deux. Je pense que si nous devions prendre, disons, les scènes que nous avons écrites pour cet épisode et les répartir sur la saison, il se passerait certaines choses qui, je pense, auraient un effet négatif (…). »

« Et deuxièmement, Joel ne vous manquera peut-être pas assez si nous commencions à les diffuser au fil des épisodes. Nous avions l’impression que pour la série, nous aurions beaucoup plus d’impact si nous les rassemblions tous et que vous pouviez les voir côte à côte et ressentir la détérioration de cette relation, » explique le co-showrunner.

Il ajoute : « J’avais également peur que les épisodes ne deviennent un peu comme un modèle. Ce serait du genre : « D’accord, quel est le flash-back de Joel cette semaine ? » Donc, c’était bien ce personnage puissent vraiment manquer aux personnages et aux téléspectateurs. »

Traumatismes générationnels

Tous les flashbacks de l’épisode ne concernaient pas qu’Ellie. Au début on remonte en 1983 à Austin, au Texas, où un jeune Tommy panique à l’idée que leur père (père (joué par Tony Dalton de Better Call Saul et Daredevil Born Again) le frappe pour avoir été impliqué dans des embrouilles concernant l’achat de marijuana. Joel rassure son petit frère et lui dit qu’il subira la punition à sa place.

Miller senior est en colère mais il finit par avoir une discussion avec son fils. Il admet avoir été violent envers Joel et Tommy quand ils étaient plus petits mais jamais au point de leur briser la mâchoire. Il explique qu’il essaie d’être un meilleur père que le sien et dit à Joel que quand se sera son tour, il espère qu’il sera meilleur que lui. Clairement cette scène est là pour nous montrer comment Joel se comporte en tant que père (de substitution) pour Ellie.

Druckmann explique que cette scène permet de voir d’où Joel tire sa façon de faire et fait le lien avec son comportement dans le présent : « Nous avons eu pas mal de conversations autour de [l’idée que] une grande partie de cette série, de cette histoire, concerne les parents et les enfants. (..), » dit-il dans un premier temps.

« Puis il est devenu intéressant de se dire, eh bien, et si on remontait le temps pour voir d’où Joel tire sa programmation ? D’où lui vient son complexe de sauveur ? Ou comment ressent-il le besoin de recourir à la violence pour protéger ses proches ? (…) Telles étaient les premières réflexions de cette conversation avec le père. »

Il est ici question de traumatisme générationnel : « Nous voulions non seulement avoir cette idée de traumatisme générationnel qui peut rester avec les gens à l’avenir, mais aussi cette idée de réparation et d’espoir générationnels, et cette idée que vous faites de votre mieux pour élever vos enfants avec les outils dont vous disposez. »

En ce qui concerne la dernière scène (qui est aussi la conclusion du jeu), Druckman confie combien elle est important non seulement pour lui mais aussi les fans : « C’était une journée bien remplie que nous avons passée sur cette scène. Je suis allé devant Pedro et Bella, et je leur ai juste dit que j’étais un peu nerveux à cause de tout ce que cette scène signifie pour moi et pour beaucoup d’autres personnes, mais que j’ai une confiance totale en eux, et aujourd’hui nous sommes ici pour explorer et simplement la trouver ensemble. (…) »

Il conclue : « C’était vraiment beau de voir à quel point ils se sentaient vulnérables tous les deux. (…). Il y a deux parties de la saison où nous la voyons à son état le plus brut. Le moment où Joel se fait tuer par Abby devant elle, et maintenant cet autre moment où elle peut enfin confronter la vérité face à Joel. »

L’épisode revient ensuite dans le présent de la série et se termine par un plan rapide d’Ellie s’approchant du théâtre de Seattle, où Jesse et Dina l’attendent.

The Last of Us, c’est chaque lundi sur Max.

Source : Deadline / Crédit ©HBO/Max