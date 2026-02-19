The Boys saison 5 : Plus personne n’est à l’abri de la mort selon Karl Urban

Plus personne n’est à l’abri dans la saison finale de The Boys. Karl Urban tease des morts importantes dès le premier épisode.

Dans moins de deux mois, Amazon Prime Video diffusera les derniers épisodes de l’une de ses séries les plus populaires : The Boys. Lancée en 2019, cette adaptation de la bande dessinée éponyme de Garth Ennis et Darick Robertson est mondialement connue pour son humour décalé et sa satire mordante du genre super-héros. La série regorge de scènes choquantes, notamment en matière de violence, Prime Video n’hésitant pas à montrer toute la brutalité dont peut faire preuve l’univers des super-héros.

Avec sa cinquième et dernière saison, The Boys pourrait bien faire monter la tension et l’intensité à chaque épisode, offrant toujours plus de rebondissements et d’effets de surprise.

Alors que la diffusion de l’ultime saison approche à grands pas, l’acteur Karl Urban a donné un aperçu de ce que les fans peuvent attendre des nouveaux épisodes. Dans une interview accordée à Variety, Urban a laissé entendre que « personne n’est à l’abri » dans cette saison 5 et que les morts seront fréquentes et précoces :

« Chaque saison, mais surtout cette saison, dès le premier épisode, on se dit : « Oh wow ! » Personne n’est à l’abri. Des morts dès le début. Allez ! Dernière saison ! Ça va chauffer ! »

Quand on repense à l’histoire de The Boys, on constate que la série n’a jamais hésité à aborder la violence, la brutalité et la mort. Les fans s’en souviennent sans doute : dès le premier épisode de la saison 1, le meurtre brutal de Robin, la petite amie de Hughie Campbell, en pleine rue, a donné le ton à toute l’histoire, civils et super-héros se retrouvant invariablement pris pour cibles dans les épisodes suivants.

Vu la persistance de ces thèmes tout au long des quatre premières saisons, il n’est pas surprenant que l’équipe créative veuille aller encore plus loin pour le début de la saison 5.

À la fin de la saison 4, Le Protecteur, incarné par Antony Starr, prend le contrôle du gouvernement américain et instaure la loi martiale, nommant des super-héros pour faire respecter la loi et exerçant son pouvoir sur la population. La plupart des Boys sont capturés, tandis que Butcher se rebelle après avoir tué Victoria Neuman, préparant ainsi un affrontement dramatique entre l’équipe éponyme et les super-héros qui tentent de les éliminer.

Bien que les acteurs de The Boys ignoraient, durant le tournage, qui serait tué, il n’a jamais été un secret que la saison 5 n’hésiterait pas à éliminer des personnages importants. Compte tenu de la guerre qui se profile entre les super-héros et ceux qui sont sous leur joug, la seule véritable question qui se pose désormais est de savoir qui, précisément, trouvera la mort, plutôt que de se demander combien de morts seront montrées à l’écran.

La saison 5 de The Boys débutera par un double épisode le 8 avril 2026 sur Amazon Prime Video.

Source : Variety / Crédit ©Amazon Prime Video