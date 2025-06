Les Maîtres de l’Univers : Premier aperçu de Nicholas Galitzine en Musclor

Nicholas Galitzine se dévoile en Musclor pour le film Les Maîtres de l’Univers.

Alors que le tournage du film Les Maîtres de l’Univers touche à sa fin, Nicholas Galitzine, l’acteur principal, se dévoile en Musclor (He-Man).

Dimanche, l’acteur a célébré la fin de la production du film d’action réalisé par Travis Knight tout en taquinant son portrait de Musclor.

« Eh bien, c’est dans la boîte pour Les Maîtres de l’Univers », a écrit Galitzine sur Instagram avec une photo de sa silhouette. « Cela a été un honneur d’assumer la responsabilité de jouer Adam et He-Man. Cela a été le rôle de ma vie et j’y ai tout mis. Je ne peux pas vous montrer grand-chose, mais je suis tellement fier du film que nous avons réalisé. Merci à notre incroyable casting et à notre équipe pour tout votre travail acharné. »

En plus de Galitzine, le film écrit par Chris Buttler (d’après une première ébauche de David Callaham et Aaron et Adam Nee) met en vedette Camila Mendes dans le rôle de Teela, Alison Brie dans le rôle d’Evil-Lyn, Jared Leto dans le rôle de Skeletor, Idris Elba dans le rôle de Duncan/Man-at-Arms, Sam C. Wilson dans le rôle de Trap Jaw, Hafthor Bjornsson dans le rôle de Goat Man, Kojo Attah dans le rôle de Tri-Klops, Jóhannes. Haukur Jóhannesson dans le rôle de Malcolm/Fisto et Morena Baccarin dans le rôle de la sorcière.

Les Maîtres de l’Univers suit le prince Adam, 10 ans, qui s’est écrasé sur Terre dans un vaisseau spatial et a été séparé de son épée magique, le seul lien avec sa maison sur Eternia. Après l’avoir retrouvé près de deux décennies plus tard, le prince Adam est ramené dans l’espace pour défendre sa planète natale contre les forces maléfiques de Skeletor. Mais pour vaincre un méchant aussi puissant, le prince Adam devra d’abord découvrir les mystères de son passé et devenir Musclor, l’homme le plus puissant de l’Univers.

Les Maîtres de l’Univers sera dans les salles en juin 2026.

Crédit ©DR