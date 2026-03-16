Buffy Contre les Vampires : Le revival de Chloé Zhao annulé par Hulu

Hulu décidé de ne pas aller plus loin avec le revival de Buffy Contre les Vampires produit par Chloé Zhao.

La Bouche de l’Enfer de Sunnydale restera finalement fermée. En effet, Hulu a décidé de ne pas donner suite à son projet de reboot de Buffy Contre Les Vampires, dont Sarah Michelle Gellar était à la fois l’actrice principale et la productrice exécutive. Elle a annoncé la nouvelle à ses fans sur Instagram ce week-end.

Cette décision intervient un an après que la plateforme a commandé un pilote pour ce projet, provisoirement intitulé Buffy : New Sunnydale. La réalisation devait être confiée à Chloé Zhao, lauréate d’un Oscar et fan de Buffy depuis toujours, sur un scénario de Nora et Lilla Zuckerman (Poker Face).

Cette décision fait suite à des semaines de spéculation quant au sort du pilote. Selon Deadline, des sources l’ont décrit comme « imparfait », soulignant que la sensibilité de Zhao n’était peut-être pas parfaitement adaptée au reboot.

Toujours selon Deadline, des discussions auraient eu lieu encore cette semaine concernant une possible refonte du pilote. Finalement, Hulu a décidé de ne pas donner suite au projet, mais reste très attaché à la franchise Buffy et prévoit de se concerter à nouveau pour réfléchir à une éventuelle nouvelle version de cette série culte.

Dans sa vidéo Instagram, Sarah Michelle Gellar a partagé sa tristesse d’apprendre l’annulation du projet.

« Je tiens à remercier Chloé Zhao, car je n’aurais jamais cru me retrouver à nouveau dans les bottes stylées et abordables de Buffy. Et grâce à Chloé, je me suis souvenue à quel point je l’admire et combien elle compte, non seulement pour moi, mais pour vous tous », a déclaré Gellar dans la vidéo, que vous pouvez visionner ci-dessous. « Cela ne change rien à tout ça, et je vous promets que si l’apocalypse arrive vraiment… vous pouvez toujours me contacter. »

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Ryan Kiera Armstrong avait décroché le rôle principal aux côtés de Sarah Michelle Gellar dans le pilote de Buffy, incarnant la nouvelle Tueuse dans ce projet Buffyverse encore sans titre, où Gellar devait reprendre son rôle emblématique de Buffy Summers.

La distribution régulière comprenait également Faly Rakotohavana, Ava Jean, Sarah Bock, Daniel Di Tomasso et Jack Cutmore-Scott, avec Chase Sui Wonders en guest star.

Ce reboot était produit par 20th Television et Searchlight TV.

Pour vous consoler, la série originale est à voir ou revoir sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©Fox