Daredevil Born Again saison 2 : Krysten Ritter revient en Jessica Jones

Krysten Ritter reprendra officiellement son rôle de Jessica Jones dans la saison 2 de Daredevil Born Again.

Elle est enfin de retour ! Après des années à espérer son retour, Krysten Ritter va enfin remettre la veste en cuir de Jessica Jones. En effet, l’actrice qui a joué l’héroïne Marvel à la force surhumaine sur Netflix pendant 3 saisons, est confirmée de retour via la seconde saison de Daredevil Born Again.

Le retour de l’actrice a été annoncé lors de la présentation Upfront de Disney aux annonceurs ce mardi.

« C’est tellement génial d’être de retour, de retrouver Jessica après trois saisons et The Defenders, et de rejoindre maintenant le MCU », a déclaré Ritter lors de l’événement. « Je suis tellement excitée de ramener ce personnage emblématique. Et sans trop en dire, il y a beaucoup plus en magasin pour Jessica Jones. Cela va être une saison incroyable. »

Ritter a joué le personnage pour la première fois dans la série Jessica Jones, qui a été diffusée sur Netflix pendant trois saisons de 2015 à 2019. Durant cette période, elle a également joué Jessica dans la série événement The Defenders (2017) aux côtés de Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock/Daredevil, Mike Colter dans le rôle de Luke Cage et Finn Jones dans le rôle de Danny Rand/Iron Fist.

Après que Netflix et Marvel TV ont mis fin à leur partenariat créatif, il n’était pas clair si Ritter reviendrait un jour en tant que Jessica dans des projets Marvel ailleurs. Il y a quelques mois, la rumeur circulait sur le retour probable de Ritter mais rien n’était confirmé avant aujourd’hui.

La saison 1 de Daredevil: Born Again s’est terminée avec le premier mandat du maire de New York, Wilson Fisk, annonçant à la ville son plan pour des rues plus sûres, qui implique un couvre-feu à 20 heures, une tolérance zéro pour les justiciers et la déclaration de la loi martiale. Juste avant, Matt Murdock confiait à Karen Page sa détermination à récupérer leur ville – mais pour ce faire, « nous avons besoin d’une armée » déclarait-il.

À la fin de l’épisode, Daredevil, s’est présenté aux premiers soldats de ladite armée, chez Josie, la propriétaire du bar, Cherry du cabinet d’avocats et quelques bons flics inclus. Cependant, aucun des Defenders n’était présent alors que les fans s’attendaient à voir au moins Jessica ou Luke Cage.

La présence de Jessica dans la saison 2 de Daredevil Born Again a du sens quand on sait que toute la ville de New York est menacée. Matt a besoin de gros bras contre Fisk et Jessica est un atout indispensable. On attend désormais de voir si elle sera rejoint par sa meilleure amie Trish Walker/Hellcat (Rachel Taylor) et bien sûr on espère voir le retour du héros de Harlem, Luke Cage (Colter).

La saison 2 de Daredevil: Born Again est actuellement en production à New York et sera diffusée en mars 2026 sur Disney+. En attendant, la saison 1 ainsi que l’intégrale de Jessica Jones sont disponibles sur la plateforme.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel