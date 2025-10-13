Wonder Man : Marvel se la joue satire meta dans le premier trailer de la série

Marvel se la joue satire meta sur les super-héros dans la série Wonder Man avec Yahya Abdul-Mateen II et Ben Kingsley.

La série Wonder Man arrive bientôt chez Marvel, mais pas de la manière dont on pourrait s’y attendre. En effet, ce n’est pas le super-héros en lui-même que les téléspectateurs vont suivre, mais la fabrication du film autour du super-héros.

La première bande-annonce complète de la série Disney+ présente Yahya Abdul-Mateen II, lauréat d’un Emmy, dans le rôle de Simon Williams, un acteur en difficulté désespéré de décrocher le rôle de son idole d’enfance, Wonder Man.

Dans la bande-annonce, Simon est choqué lorsque le célèbre cinéaste Von Kovak (Zlatko Burić vu dans Superman) annonce qu’il va refaire le film classique Wonder Man que Simon adorait lorsqu’il était enfant. Dans sa quête pour décrocher le rôle, Simon finit par se lier d’amitié avec son collègue acteur Trevor Slattery (Ben Kingsley), qui a joué le « rôle » du terroriste international le Mandarin dans Iron Man 3 de 2013.

Kingsley a repris Trevor dans Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux de 2021, réalisé par Destin Daniel Cretton, co-créateur et producteur de Wonder Man dont il a réalisé le premier épisode.

Créé par Stan Lee, Jack Kirby et Don Heck en 1964, dans la série Marvel Comics, Wonder Man est le pseudonyme de Simon Williams, le fils du riche industriel Sanford Williams. Après que Williams Innovations soit confronté à des problèmes financiers en raison de la concurrence avec Stark Industries, Simon finit par accepter une offre de Baron Zemo qui lui donne des super pouvoirs ioniques.

Après plus d’une décennie en tant que méchant des Avengers, Simon tourne finalement une nouvelle page et devient membre de l’équipe. Plus tard dans sa carrière, Simon s’intéresse au métier d’acteur et déménage à Los Angeles, où il travaille comme cascadeur et décroche des rôles mineurs dans des superproductions.

Marvel a également annoncé un changement de date de sortie. Wonder Man devait faire ses débuts en décembre, mais la série sera désormais diffusée sur Disney+ le 27 janvier 2026.

Wonder Man – Bande-annonce VF

Wonder Man – Bande-annonce VOST