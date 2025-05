Peacemaker saison 2 : Le trailer donne un aperçu des événements post-Superman

Le récent trailer de Peacemaker pourrait bien donner un aperçu du futur du DCU et de ce qui se passe après le film Superman.

Récemment, DC et Max ont dévoilé un trailer pour la saison 2 de Peacemaker qui sera le second projet en live-action de DC après Superman, dans le nouveau DCU. En effet, Superman de James Gunn sortira en Juillet et la saison 2 de Peacemaker sera disponible à partir du mois d’aout. Cela signifie que la bande-annonce de la série donne un aperçu des événements post-Superman.

Bien que la première saison de Peacemaker se déroule techniquement dans le précédent DCEU, il semble que la saison 2 de Peacemaker sera dans le nouveau DCU. Ce sera très probablement similaire à The Suicide Squad de James Gunn, qui est devenu le canon de la DCU via des références faites dans la récente série animée Creature Commandos.

Il a également été confirmé que la saison 2 de Peacemaker aura lieu après Superman. En gardant cela à l’esprit, certaines apparitions clés de héros dans la saison 2 de Peacemaker soutiennent certaines des plus grandes théories du DCU après la sortie de Superman.

Au tout début de la bande-annonce de la saison 2 de Peacemaker, Christopher Smith (John Cena) est interviewé par nul autre que le Justice Gang. Prévu pour faire leurs débuts dans Superman un mois plus tôt en juillet, il semble que Kendra Saunders/Hawkgirl (Isabella Merced) et Guy Gardner/Green Lantern (Nathan Fillion) survivront aux événements du prochain film DCU. Quant à Mister Terrific (Edi Gathegi) et Metamorpho (Anthony Carrigan) qui seront également dans Superman, leur sort reste à voir.

Hawkgirl et Green Lantern sont également rejoints dans la nouvelle bande-annonce par le fondateur du Justice Gang, milliardaire et homme d’affaires, Maxwell Lord (Sean Gunn). En fin de compte, la bande-annonce voit le Justice Gang rejeter Peacemaker (parce qu’ils pensent qu’il est nul).

Concrètement, ce que la bande-annonce suggère, c’est que le Justice Gang de Maxwell Lord est activement à la recherche de nouveaux membres après les événements de Superman. Bien que Peacemaker ne soit pas retenu, Lord demande à Hawkgirl combien d’interviews supplémentaires ils doivent faire ce jour-là. Cela confirme qu’ils espèrent potentiellement ajouter davantage de héros et de justiciers à leurs rangs et que l’équipe cherche à s’agrandir.

Tout cela porte à croire que James Gunn a peut-être un film Justice Gang en tête qui verrait éventuellement le jour. Evidemment, ce n’est que spéculation, mais il est certain que cette nouvelle équipe apparaitra à l’avenir.

Un ensemble mettant en vedette des personnages qui ne sont pas exactement des héros de premier plan semble être tout à fait dans l’allée de James Gunn. Ce serait certainement une façon amusante de réaliser un premier film d’équipe avant un long métrage plus important avec une nouvelle Justice League à un moment donné dans le futur.

Pour l’instant, nous devrons simplement patienter pour voir ce qui attend le DCU une fois que l’univers aura progressé au-delà de Superman en juillet.

La saison 2 de Peacemaker sera diffusée à partir du 21 août sur Max.

Peacemaker – Teaser VF

Peacemaker – Teaser VOST