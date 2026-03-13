Man of Tomorrow : Le Green Lantern d’Aaron Pierre rejoint la suite de Superman

Aaron Pierre, qui incarne John Stewart dans la prochaine série Lanterns, rejoint la suite de Superman, Man of Tommorrow.

Aaron Pierre, qui incarne déjà le héros Green Lantern John Stewart dans la série Lanterns de HBO, rejoint le casting de Man of Tomorrow, la suite de Superman (2025) réalisée par James Gunn.

James Gunn a écrit le scénario et réalise Man of Tomorrow, dont le tournage devrait débuter cet été à Atlanta.

David Corenswet reprend le rôle de Superman et Nicholas Hoult celui de Lex Luthor. Dans cette histoire, les deux héros font équipe pour combattre la menace extraterrestre technologique connue sous le nom de Brainiac. L’acteur allemand Lars Eidinger interprète ce dernier, l’un des ennemis emblématiques de Superman.

Le film devrait réunir une grande partie du casting original, notamment Rachel Brosnahan (Lois Lane), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen) et Sara Sampaio (Eve Teschmacher). Parmi les héros de retour, on retrouvera Hawkgirl, interprétée par Isabela Merced, et l’Ingénieure, jouée par Maria Gabriella de Faria.

La présence de Pierre dans le rôle de Stewart s’inscrit dans la vision de Gunn d’unifier harmonieusement l’univers cinématographique et télévisuel DC, incluant les films et les séries télévisées, en un seul univers narratif.

Stewart est un Green Lantern, membre du Green Lanterns Corps, une police spatiale patrouillant la Terre et son secteur. Son apparition est cohérente avec l’univers étendu, Superman et Brainiac étant tous deux des personnages spatiaux d’origine extraterrestre.

Pierre fera ses débuts dans ce rôle dans Lanterns, la première série en live-action de la nouvelle ère des studios DC (hors Penguin qui est dans l’univers Batman séparé de Matt Reeves), dont la diffusion débutera en août.

Le tournage de Man of Tomorrow devrait débuter en avril à Atlanta et se poursuivre durant l’été, pour une sortie prévue le 7 juillet 2027.

Source : THR / Crédit ©DC/Warner Bros