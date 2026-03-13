Malcolm Rien n’a Changé : Nouvelle bande-annonce chaotique pour la suite de la série culte

Nouvelle bande-annonce pour Malcolm Rien n’a Changé, suite de la série culte Malcolm, toujours aussi chaotique.

Malcolm a vraiment honte de sa famille et la nouvelle bande-annonce de la série le prouve. Comme on peut le voir, l’enfant du milieu de cette famille de fous a évité de voir ses proches pendant des années. Tellement que sa fille ne connait pas vraiment ses grands-parents et ses oncles et sa petite amie ne sait même pas qu’il a des frères.

Dans cette suite en quatre épisodes, intitulé Malcolm in the Middle : Life’s Still Unfair (Malcolm Rien n’a Changé en VF) après s’être tenu à l’écart de sa famille, lui et sa fille, pendant plus d’une décennie, Malcolm est ramené de force dans leur orbite lorsque Hal et Lois exigent sa présence à leur fête de 40e anniversaire de mariage.

Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) et Emy Coligado (Piama) font partie de la distribution. On retrouve également au casting Keeley Karsten (Leah, la fille de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, plus jeune de la fratrie), Kiana Madeira (Tristan, la petite amie de Malcolm) et Caleb Ellsworth-Clark qui remplace Erik Per Sullivan dans le rôle de Dewey.

La série originale Malcolm, qui suivait les mésaventures d’un petit génie et sa famille chaotique de classe moyenne, a duré sept saisons sur Fox de 2000 à 2006. En France, elle a été diffusée sur M6.

Ce qui a changé pour les téléspectateurs français habitués de la VF, ce sont notamment les voix de Lois et Hal puisque Marion Game et Jean-Louis Faure nous ont quittés.

Malcolm Rien n’a Changé sera diffusée en avant-première le vendredi 10 avril sur Hulu. En France, la série sera à voir sur Disney+.

Malcolm Rien n’a Changé – Bande-annonce VF

Malcolm Rien n’a Changé – Bande-annonce VOST