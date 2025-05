The Last of Us saison 2 : Retour surprise dans l’épisode 5 (spoilers)

Les deniers instants de l’épisode 5 de la saison 2 de The Last of Us offre un retour surprise. Spoilers.

Depuis l’épisode 2 de cette saison, les fans de The Last of Us sont en deuil tout comme Ellie qui est en quête de vengeance. Après cette tragédie, les créateurs de The Last of Us ont promis que les téléspectateurs ressentiraient encore la présence de Joel longtemps après sa mort lors de la saison 2. « Si nous avons bien fait notre travail, vous ressentirez souvent Joel », a déclaré le showrunner Craig Mazin à EW.

L’épisode 5 a littéralement accompli cette mission puisque dans les derniers instants de « Feel Her Love » Pedro Pascal a fait sa première apparition dans The Last of Us depuis le passage à trépas de Joel.

Cette apparition se fait alors qu’Ellie (Bella Ramsey) vient de tuer son premier membre de l’équipe d’Abby (Kaitlyn Dever) dans le cadre de sa mission visant à venger Joel. Nous voyons alors le début de ce qui ressemble à un flash-back. Ellie se réveille dans sa chambre à Jackson et Joel est là, debout devant sa porte.

Dans The Last of Us Part II, le jeu vidéo dont la saison 2 commence seulement à adapter, Joel apparaît régulièrement tout au long de l’histoire. Des séquences de flashback impliquant lui et Ellie sont intercalées entre la chronologie principale pour montrer comment leur relation est devenue si tendue.

Sachant qu’il y a des scènes impliquant Joel dans les bandes-annonces de la saison 2 de The Last of Us que nous n’avons pas encore vues jouer dans la série, c’est assez logique. Tout cela indique des adaptations de moments de flashback spécifiques du matériel source.

Une séquence implique un voyage de Joel et Ellie dans un musée pour voir les expositions sur les dinosaures et l’espace, que les joueurs connaissent bien. Un autre flashback concerne la mort d’Eugene, un personnage dont nous avons entendu parler mais qui n’a pas encore fait entrée. Il sera interprété par Joe Pantoliano (Matrix, Les Soprano).

« Quelque chose que j’ai envie de garder secret, c’est comment ces choses vont se dérouler et où elles seront placées, ce qui, je pense, est toujours une belle chose à découvrir pour les gens qui regardent la série », a déclaré Pascal à EW.

Dans le podcast officiel de The Last of Us, Mazin et son co-showrunner Neil Druckmann ont discuté de l’arrivée de Joel dans cet épisode. « Dans l’épisode 1, nous voyons cette tension entre Joel et Ellie. On ne les voit jamais heureux comme ça. Et pourtant, les voilà », a déclaré Druckmann.

« Alors que s’est-il passé ? » dit Mazin. « Que s’est-il passé au cours de ces cinq années entre ‘jure le moi’ et la mort de Joël ? Je suppose que nous devrons attendre une semaine pour le savoir. Mais bon, Pedro Pascal est de retour tout le monde, woo ! »

The Last of Us, c’est chaque lundi sur Max.

Source : EW / Crédit ©HBO/Max