James Van Der Beek : Décès de l’acteur de la série Dawson

James Van Der Beek, devenu célèbre avec la série culte Dawson, est décédé à l’âge de 48 ans.

C’est toute une génération qui vient de perdre l’une de ses figures emblématiques. James Van Der Beek, connu pour son rôle principal dans la série culte Dawson, est décédé après une bataille contre un cancer colorectal. Il avait 48 ans.

L’épouse de l’acteur, Kimberly Van Der Beek, a publié un message sur les réseaux sociaux mercredi 11 février : « Notre cher James David Van Der Beek s’est éteint paisiblement ce matin. Il a affronté ses derniers jours avec courage, foi et sérénité. Il y a beaucoup à partager concernant ses souhaits, son amour de l’humanité et sa conception du caractère sacré du temps. Ces moments viendront. Pour l’heure, nous vous demandons de respecter notre intimité et de faire notre deuil de notre époux, père, fils, frère et ami bien-aimé. »

Van Der Beek a annoncé publiquement sa maladie en novembre 2024 et a révélé qu’il « gérait sa santé en privé » après avoir reçu son diagnostic officiel en 2023. « Il y a des raisons d’être optimiste, et je me sens bien », avait-il déclaré à l’époque.

L’acteur est né le 8 mars 1977 et a grandi dans le Connecticut. Aîné d’une famille de trois enfants, il est le fils d’une ancienne danseuse professionnelle et professeure de gymnastique, et d’un cadre dans une entreprise de téléphonie mobile.

Dès son plus jeune âge, il a participé à des pièces de théâtre scolaires et a insisté auprès de ses parents pour qu’ils le laissent venir à New York passer des auditions. Adolescent, Van Der Beek a débuté dans des productions off-Broadway et a également joué dans quelques films indépendants. Boursier, il a étudié à l’université Drew dans le New Jersey, tout en continuant à chercher du travail comme acteur. Après avoir décroché le rôle de Dawson Leery dans la série Dawson, il a interrompu ses études.

La série Dawson, avec Katie Holmes, Michelle Williams et Joshua Jackson, a duré six saisons à partir de 1998 et a connu un succès retentissant pour la WB, qui avait déjà conquis le public adolescent avec 7 à la Maison et Buffy Contre les Vampires.

Les comptes officiels de Dawson ont rendu hommage à Van Der Beek sur les réseaux sociaux, dans des publications conjointes avec la société de production de la série, Sony Pictures. « Nous sommes profondément attristés par le décès de James Van Der Beek. Son interprétation emblématique de Dawson Leery a marqué toute une génération de téléspectateurs et continue de toucher le public aujourd’hui. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. »

Durant la diffusion de Dawson, qui s’est prolongée jusqu’en 2003, Van Der Beek s’est imposé comme une célébrité dotée d’un sens de l’autodérision, faisant des apparitions dans Scary Movie et Jay et Bob contre-attaquent.

Il a également tenu le rôle principal dans l’adaptation par Roger Avary du roman de Brett Easton Ellis, Les Lois de l’attraction. Son personnage, Sean Bateman, était censé être le frère cadet de Patrick Bateman, interprété par Christian Bale dans American Psycho.

Il a continué à apparaître au cinéma et à la télévision tout au long des années 2000, décrochant un rôle récurrent dans la série « Les Frères Scott ». En 2010, il a épousé sa seconde femme, la productrice Kimberly Van Der Beek, avec qui il a eu six enfants. (Il a eu un premier mariage avec l’actrice Heather McComb, en 2003).

En 2011, il a une fois de plus démontré son sens de l’autodérision en réalisant une vidéo pour Funny or Die qui reconnaissait la popularité du mème « Dawson qui pleure », un GIF montrant le visage décomposé de Dawson Leery après sa rupture avec Joey, interprété par Holmes.

Ce sketch s’accordait parfaitement avec ses apparitions semi-régulières dans une version fictive de lui-même dans la comédie d’ABC, Don’t Trust The B—- in Apartment 23 avec Krysten Ritter. Tel qu’on le voit dans la série, « James Van Der Beek » est un narcissique arrogant qui tente de se défaire de son lien public avec Dawson et de relancer sa carrière.

En 2017, il a co-créé « What Would Diplo Do? » pour Viceland, une comédie comique où il incarnait le DJ Diplo dans des situations embarrassantes. En 2018, il a tenu un rôle récurrent dans la série « Pose » de Ryan Murphy.

En 2025, il est apparu dans deux épisodes de Surcompensation, la série de Benito Skinner diffusée sur Prime Video.

Si Van Der Beek se battait contre la maladie, il continuait tout de même à travailler autant qu’il pouvait. Il apparaitra en tant que guest star dans Elle (sur Prime Video le 1er juillet), la série préquelle des films La Revanche d’une Blonde, produite par Reese Witherspoon.

Les hommages

Witherspoon a réagi à la nouvelle sur les réseaux sociaux : « Je suis dévastée d’apprendre la nouvelle concernant James Van Der Beek », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. « Quel homme extraordinaire et talentueux, d’une grande bonté et d’une grande élégance en toutes circonstances. Je prie pour que tous les anges veillent sur sa famille en ces moments difficiles. »

Evidemment, ses collègues de Dawson lui on aussi rendu hommage. Dans un message manuscrit publié sur Instagram, Katie Holmes a rendu hommage à James Van Der Beek, évoquant son courage, sa compassion, son altruisme et sa force, ainsi que son amour de la vie.

Sa partenaire à l’écran, Busy Philipps, qui jouait Audrey dans Dawson, a écrit : « James Van Der Beek était une personne exceptionnelle et il nous manquera à jamais. Je suis sans voix. Je suis profondément attristée. »

Mary-Margaret Humes, qui incarnait la mère de Dawson dans la série, a rendu hommage à son regretté partenaire sur Instagram mercredi.

« Il est rare que les mots me manquent… aujourd’hui est l’exception. James, mon brave guerrier, tu as mené un dur combat contre toute attente avec une force et une dignité discrètes », a-t-elle écrit en légende de deux photos d’eux deux.

« Je t’aimerai et t’admirerai toujours pour cela. Nos dernières conversations… il y a quelques jours à peine… resteront à jamais gravées dans mon cœur. À toute la famille de Dawson, je vous prie de respecter notre silence en ce moment, car Kimberly et sa famille ont demandé le respect de leur intimité. »

« Je suis tellement reconnaissant d’avoir pu considérer James comme un frère. Il va terriblement me manquer. Repose en paix », a ajouté Kerr Smith, qui a joué aux côtés de Van Der Beek dans Dawson.

L’acteur Chad Michael Murray, connu pour ses rôles dans Dawson et Les Frères Scott, a décrit Van Der Beek comme « un géant ».

« Ses mots, son art et son humanité nous ont tous inspirés ; il nous a incités à nous surpasser. Que Dieu vous bénisse », a-t-il écrit en commentaire de la publication Instagram de la famille annonçant son décès.

« James était un modèle à suivre », a écrit Austin Nichols, acteur des Frères Scott et de Varsity Blues. « En tant qu’ami, mari et père, je sais qu’il était encore plus fort et inspirant. Tu vas nous manquer », a déclaré Nichols.

En réponse à l’annonce de la famille sur Instagram, Sarah Michelle Gellar, star de Buffy contre les vampires, a écrit : « Je suis profondément attristée pour ta magnifique famille. »

« Si l’héritage de James restera à jamais gravé dans les mémoires, c’est une perte immense, non seulement pour ta famille, mais pour le monde entier », a ajouté l’actrice.

L’actrice Krysten Ritter, sa partenaire dans la série « Don’t Trust the B—- in Apartment 23 », a rendu hommage à James Van Der Beek, le décrivant comme « un être humain magnifique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ».

Sur Instagram, elle a écrit : « Intelligent, drôle, empathique, gentil, talentueux et tout simplement magique. Je suis si reconnaissante de notre amitié et j’ai le cœur brisé. Toutes mes pensées vont à sa merveilleuse épouse Kimberly et à leurs enfants.»

« Je t’aime tellement, toi James, le faux James », a-t-elle ajouté.

Crédit ©DR