Supergirl : Première bande-annonce pour le film DC

Première bande-annonce pour le film DC Supergirl avec Milly Alcock en Kara Zor-El.

Elle est enfin là. La première bande-annonce pour le film Supergirl, prochain blockbuster de DC, est enfin arrivée. Et comme le montre les premières images la cousine de Superman a un petit problème avec la bouteille.

Les fans ont pu apercevoir Milly Alcock dans le rôle de Supergirl à la fin du Superman de James Gunn, lorsqu’elle débarque par hasard dans la forteresse solitaire de son cousin pour récupérer son chien Krypto, saoule.

Dans la bande-annonce, Kara semble se retrouver dans un univers coloré et hétéroclite à l’image de celui des Gardiens de la Galaxie de Gunn. Ce qui est clair, c’est que Kara n’est pas une simple copie de Superman, contrairement à la Supergirl du film de 1984, elle a ses propres démons. L’atmosphère est différente de Superman.

Réalisé par Craig Gillespie, le film est adapté de la série de comics Supergirl : Woman of Tomorrow de Tom King (2022), illustrée par Bilquis Evely et adaptée au cinéma par Ana Nogueira.

Le film Supergirl suivra Kara alors qu’elle est approchée par la guerrière galactique Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), qui demande de l’aide pour traquer ceux qui ont tué son père et détruit son monde. Matthias Schoenaerts (The Old Guard) jouera le méchant Krem de la Colline Jaune, tandis que Jason Momoa (ancien Aquaman) fera ses débuts dans le rôle de Lobo, un chasseur de primes spatial à moto issu des comics.

Réalisé par Craig Gillespie Supergirlest prévu en salles le 26 juin 2026.

Supergirl – bande-annonce VF

Supergirl – bande-annonce VOST

Source : EW / Crédit ©Warner Bros