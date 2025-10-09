Gen V saison 2 : Révélations sur le projet Odessa via un caméo important de The Boys (spoilers)

L’épisode 6 de la saison 2 de Gen V explique le projet Odessa plus en détails et ramène un personnage important de The Boys. Spoilers.

Après avoir révélé la vérité sur la Forêt dans la saison 1, les personnages centraux de Gen V ont tourné leur attention vers le projet Odessa dans la saison 2. Le véritable objectif de l’expérience ainsi que l’implication de Marie sont finalement révélés. Bien que les protagonistes aient passé la majeure partie de la saison à se battre pour leur liberté et à éviter la colère de Vought, ils ont également travaillé à découvrir le projet secret de Thomas Godolkin.

Stella/Annie est apparue dans le premier épisode de la saison 2 de Gen V, demandant à Marie de se pencher sur le projet Odessa, et bien qu’elle ait appris qu’elle était connectée au projet, Marie et ses amis n’en connaissaient pas toutes les ramifications et conséquences. Cependant, il est rapidement devenu évident que ces expériences avaient entraîné plusieurs morts, dont de nombreuses victimes étaient des enfants, et les héros centraux ont également découvert que Cipher était impliqué.

Malheureusement, les détails sur ce que cela signifiait pour l’avenir de Marie ou sur les raisons pour lesquelles le programme a été fondé sont restés limités jusqu’à ce que Stan Edgar (Giancarlo Esposito) revienne dans l’univers de The Boys dans Gen V. L’ancien PDG de Vought (accompagné de Zoe Neuman (Olivia Morandin), la fille super-héros de feu Victoria Neuman) a réussi à fournir plus d’informations sur les véritables intentions derrière l’existence du projet Odessa, et les résultats étaient bien plus sombres que la plupart des gens ne l’imaginaient au départ.

Qu’est-ce que le projet Odessa ?

Le projet Odessa était une expérience menée par Thomas Godolkin dans le but de créer des super-héros encore plus puissants. Alors que le Composé V était déjà sur le marché dans les années 1960, Godolkin voulait contrôler les êtres les plus puissants, que Stan Edgar a décrit comme des « super-héros de niveau divin ».

Comme mentionné précédemment, de nombreux sujets de test sont morts (majoritairement des enfants) et seules deux personnes ont survécu : Marie et le Protecteur. Godolkin a finalement subi de graves brûlures dans un accident de laboratoire qui l’aurait tué, ce qui a amené Cipher à reprendre le programme jusqu’à ce qu’Edgar l’arrête peu après la naissance de Marie, qui était initialement considéré comme un échec.

Marie n’a montré aucun signe de pouvoirs jusqu’à ce qu’elle tue accidentellement ses parents, c’est pourquoi Cipher s’intéresse tant à elle. Plutôt que d’essayer de contrôler les supers, Cipher croit en leur suprématie, expliquant pourquoi il a initialement repris le projet Odessa dans Gen V et pourquoi il est si désireux de permettre aux étudiants de l’Université Godolkin d’atteindre leur plein potentiel.

Bien qu’on ne sache pas exactement ce qu’aurait fait Thomas Godolkin s’il avait fait du projet Odessa un succès, l’ensemble du programme a été gardé secret, ce qui suggère que ses intentions étaient loin d’être positives. Le scientifique étant également prêt à sacrifier des enfants tout au long du processus, on comprend pourquoi la vérité est restée enfouie pendant de nombreuses décennies et pourquoi elle constitue un élément central de l’histoire de Gen V.

Marie, bébé miracle

Ce que Marie ignorait c’est que ses parents ne lui ont pas injecté le composé V comme elle le pensait. Au lieu de cela, après avoir eu du mal à concevoir, le couple a été assisté par le Dr Gold, qui a fourni un traitement de fécondation in-vitro, ce qui était censé être la raison pour laquelle Marie est née. Malheureusement, la vérité est bien plus sombre. Le Dr Gold cachait clairement de nombreux secrets, car Marie réalise que la personne qui a aidée à sa conception n’est autre que Cipher.

Le fait qu’elle soit née directement de ce programme, en plus d’être l’une des seules survivantes, explique pourquoi Cipher croit qu’elle est si forte. Ses origines sont également la raison pour laquelle le doyen de Godolkin lui propose des cours particuliers, son séjour à Elmira n’étant guère plus qu’un test de son potentiel.

L’épisode 5, a confirmé à quel point Marie était puissante puisqu’elle a pu ressusciter sa sœur Annabeth (qui a aussi des pouvoirs), une situation mise en place par le principal antagoniste du spin-off. Alors que ses compétences continuent de croître, ses capacités divines deviennent de plus en plus évidentes à chaque épisode, suggérant que le projet Odessa était la clé de ses pouvoirs sans précédent.

Nouvelle confrontation entre Marie et le Protecteur ?

Marie et le Protecteur étant les deux seuls sujets du projet Odessa à avoir survécu, une confrontation entre les deux semble inévitable. Techniquement, ils se sont déjà affrontés lors du final de la saison 1 de Gen V, mais le combat était terminé avant qu’il ne commence vraiment, parce que le Protecteur a rapidement neutralisé Marie en utilisant sa vision thermique.

À ce stade Marie était loin d’être aussi forte qu’aujourd’hui, mais elle a quand même réussi à survivre à une attaque qui tuerait presque n’importe qui d’autre. Maintenant, elle est beaucoup plus puissante et surtout, elle est de plus en plus consciente de ses capacités et donc, l’une des seules personnes capables de vaincre le Protecteur.

Les deux survivants d’Odessa sont également dans des camps opposés dans la guerre à venir, car le Protecteur veut la suprématie des super-héros sous sa direction, tandis que Marie espère simplement parvenir à la paix. En supposant que le Protecteur apprenne toute la vérité sur le projet secret de Godolkin, Marie deviendra sans aucun doute une cible clé pour le méchant, ce qui signifie qu’ils pourraient à nouveau s’affronter soit dans le final de la saison 2 de Gen V soit dans la prochaine et dernière saison de The Boys.

En effet, leur collision pourrait se produire dans la saison 5 de The Boys, et même s’il est peu probable que Marie soit celle qui éliminera seule le Protecteur, compte tenu de son histoire avec Butcher et The Boys, elle pourrait jouer un rôle important dans son affaiblissement. Quoi qu’il en soit, la connexion du duo au Projet Odessa rend un autre combat presque garanti.

Gen V, c’est chaque mercredi sur Prime Video.

Crédit ©Prime Video