Superman : Michael Rosenbaum a un rôle dans le film

Michael Rosenbaum, bien connu des fans de DC et du grand public pour avoir incarné Lex Luthor dans Smallville, a un rôle dans le film Superman de James Gunn. Rosenbaum ne reprendra évidemment pas ce rôle mythique, puisque cette tâche a été confiée à Nicholas Hoult au lieu de ça, il aura un rôle vocal dans le film.

Pour les spectateurs qui iront voir le film en version originale, ils pourront en effet entendre la voix de l’acteur, au même titre qu’Alan Tudyk qui double un des Robots kryptonien du film.

« James [Gunn] m’a demandé de faire quelque chose d’amusant, donc j’ai quelques répliques que prononce », a récemment partagé Rosenbaum à Fan Expo Dallas, via Screen Rant.

« Bref, il n’y avait rien [à la caméra] dans celui-ci, mais il est à la tête de DC, donc je pense qu’il peut me mettre dans un [futur] film ou quelque chose comme ça », a confié Rosenbaum. « Il est attentionné, alors j’espère que cela se produira. »

« C’est l’un de mes meilleurs amis », a noté Rosenbaum à propos de sa relation de longue date avec Gunn, « et il est très loyal. »

Il ajoute : « C’est excitant. Je pense qu’il a une vision formidable, et il y met tout son cœur et son âme et l’exprime, car il sait à quel point le personnage est important. »

Pour le moment, le rôle exact de Rosenbaum n’est pas divulgué mais selon Screen Rant, il pourrait aussi incarner un des Robots aux côtés de Tudyk.

Superman a été écrit, réalisé et coproduit par Gunn, et c’est le premier film de l’univers DC intitulé Chapitre un : Dieux et Monstres. Le film met en vedette David Corenswet dans le rôle titre explorant le voyage de Clark Kent pour se réconcilier avec son héritage kryptonien et sa famille adoptive à Smallville.

Corenswet jouera aux côtés de Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Edi Gathegi (Michael Holt / Mister Terrific), Anthony Carrigan (Rex Mason / Metamorpho), Nathan Fillion (Guy Gardner / Green Lantern) et Isabela Merced (Kendra Saunders / Hawkgirl).

Parmi les autres acteurs qui figurent au générique, on trouve Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, Wendell Pierce, Skyler Gisondo, Beck Bennett, Mikaela Hoover, Christopher McDonald, Sara Sampaio et Terence Rosemore.

Egalement présents : Frank Grillo dans le rôle de Rick Flag Sr., María Gabriela de Faría dans le rôle d’Angela Spica/The Engineer, et Milly Alcock dans le rôle de la cousine de Superman, Kara Zor-El, également connue sous le nom de Supergirl.

Superman sort le 9 juillet prochain dans les salles françaises.

Source : Screen Rant / Crédit ©Jon Kopaloff / WireImage