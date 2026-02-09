Trailers Superbowl 2026 : Scream 7, Projet Dernière Chance, Supergirl, The Mandalorian & Grogu…

Découvrez les trailers diffusés durant le SuperBowl 2026 avec notamment : Scream 7, Super Mario Galaxy le film, Supergirl, The Mandalorian & Grogu, Des Minions et des Monstres et d’autres.

Comme chaque année, le Superbowl amène son lot de bandes-annonces pour les films à venir. Si l’excitation est moindre que les années précédentes, il y a tout de même de quoi se mettre sous la dent.

Alors que les dernières années ont été marquées par une forte présence des super-héros Marvel au cinéma, le studio n’a pas réitérer cette stratégie cette année. Pas d’Avengers Doomsday donc, mais l’accent est plutôt mis sur Scream 7, Supergirl, Super Mario ou encore les Minions.

Scream 7

Ghostface est de retour et il est prêt à tourmenter à nouveau Sidney et sa famille. Neve Campbell reprend ici son rôle de Sidney Prescott devenue Evans. Oui, la survivante est désormais mariée à Mark Evans (Joel McHale), et ensemble, ils ont une fille, Tatum (Isabel May), qui a maintenant le même âge que Sidney au moment où les horreurs ont commencé dans le film original de 1996.

Les détails de l’intrigue restent secrets, mais elle implique le retour de Courteney Cox dans le rôle de Gale Weathers ; Mason Gooding et Jasmin Savoy Brown dans les rôles de Chad et Mindy Meeks-Martin ; et un certain nombre de personnages précédemment décédés, dont Matthew Lillard, Scott Foley et David Arquette.

Le film sort le 25 février prochain.

Supergirl

Techniquement, cette bande-annonce n’a pas été diffusée pendant le Super Bowl, mais pendant le Puppy Bowl, un événement avec des chiens qui se déroule un peu avant le grand match.

Une nouvelle bande-annonce de Supergirl, centrée sur Krypto, le super-chien, a ainsi été dévoilée dimanche par James Gunn, sur les réseaux sociaux. On y découvre Kara Zor-El (Milly Alcock), cousine de Superman (David Corenswet), rencontrant le chien kryptonien pour la première fois après une tragédie sur sa planète natale, Krypton.

Inspiré de la célèbre bande dessinée Supergirl : Woman of Tomorrow, le film se concentre sur Kara, apparue pour la première fois à la fin du Superman de l’été dernier. Alcoolique invétérée, elle parcourt la galaxie pour oublier son traumatisme. Elle est approchée par une extraterrestre nommée Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), qui sollicite son aide pour traduire en justice les responsables de la destruction de sa famille.

Jason Momoa est également à l’affiche du film dans le rôle de Lobo.

Supergirl sort en salle le 24 juin.

The Mandalorian & Grogu

Pedro Pascal reprend son rôle de Din Djarin, l’homme derrière le casque du Mandalorien et emmène avec lui Grogu, son jeune apprenti, pour une nouvelle aventure intergalactique.

On retrouve également Sigourney Weaver dans le rôle du colonel Ward, ancienne pilote de l’Alliance rebelle et désormais officier de la Nouvelle République, et Jeremy Allen White dans celui de Rotta le Hutt, le fils du célèbre gangster au rire tonitruant, Jabba le Hutt.

Ce spot du Superbowl, qui fait plus penser à une publicité qu’une bande-annonce traditionnelle, met en scène le duo dynamique dans une calèche tirée par des Tauntauns, traversant un paysage hivernal.

Le film The Mandalorian and Grogu est la suite cinématographique de la série The Mandalorian diffusée sur Disney+ et est réalisé par la même équipe. Il est mis en scène par Jon Favreau et coécrit par Favreau et Dave Filoni.

The Mandalorian and Grogu sort le 20 mai en France.

Super Mario Galaxy le Film

Ce nouvel aperçu du film Super Mario Galaxy dévoile une brève scène avec Yoshi, Toad (Keegan Michael Key) et les bébés Mario et Luigi qui tombent sur un T-Rex.

Pour la version originale, Chris Pratt reprend le rôle de Mario, le plombier humain transporté dans le Royaume Champignon. Anya Taylor-Joy (Princesse Peach), Charlie Day (Luigi) et Jack Black (Bowser) sont également de retour.

Super Mario Galaxy le Film sort le 1er avril au cinéma.

Des Minions et des Monstres

La saga des Minions est de retour en 2026 avec un nouveau volet intitulé Des Minions et des Monstres. Ces créatures reviennent ainsi pour plus d’aventures absurdes où ils tentent de conquérir Hollywood.

Selon le synopsis officiel, « Voici l’histoire rocambolesque, absurde et totalement vraie de la façon dont les Minions ont conquis Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, ont tout perdu, ont déchaîné des monstres sur le monde, puis se sont unis pour tenter de sauver la planète du chaos qu’ils venaient de créer. »

Des Minions et des Monstres sort le 24 juin.

Disclosure Day

Presque 45 ans après la sortie d’E.T. l’extraterrestre et 21 ans après La Guerre des Mondes, Steven Spielberg revisite le thème des OVNI, avec Disclosure Day.

Jusqu’à présent, Universal Pictures a gardé le mystère autour du dernier film du réalisateur. D’après les images diffusées, il s’agit d’un contact extraterrestre avec des Terriens. Emily Blunt incarne une présentatrice météo qui vit en direct un phénomène extraterrestre inexplicable, captivant des millions de téléspectateurs.

Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson et Colman Domingo figurent également au casting de Disclosure Day, basé sur une idée originale de Spielberg et écrit par son acolyte David Koepp, scénariste de Jurassic Park, Le Monde perdu : Jurassic Park, La Guerre des mondes et Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal.

Disclosure Day sort le 10 juin dans les salles.

Projet Dernière Chance

Ryan Gosling est à l’affiche de ce film de science-fiction très attendu, par le duo oscarisé Phil Lord et Christopher Miller. Une bande-annonce de près de trois minutes a été diffusée en ligne dimanche et un spot TV plus court a été diffusé lors du Super Bowl.

Gosling incarne Ryland Grace, un professeur de sciences qui se réveille à bord d’un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni de la façon dont il est arrivé là. Le retour progressif de ses souvenirs s’accompagne de la découverte de sa mission : identifier la mystérieuse substance responsable de l’extinction du soleil.

Projet Dernière Chance sort le 18 mars dans les salles.

Les Aventures de Cliff Booth

David Fincher réalise la suite de Once Upon a Time in Hollywood, tandis que Quentin Tarantino, réalisateur du premier film, en signe le scénario. Brad Pitt reprend son rôle de cascadeur Cliff Booth, aux côtés d’Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany, Karren Karagulian, JB Tadena et bien d’autres.

Dans les images, le personnage interprété par Debicki fait référence aux événements de Once Upon a Time in Hollywood, où Cliff et son homologue acteur, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), croisent la route de la Famille Manson. « Je n’ai pas beaucoup de talent », répond Cliff, « mais je sais qu’il ne faut pas se mettre en travers d’une bonne histoire. »

Aucune date de sortie n’a pour le moment été annoncée.