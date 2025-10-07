Monstre L’histoire d’Ed Gein : Charlie Hunnam craignait commettre une terrible erreur

Charlie Hunnam craignait d’avoir commis une terrible erreur en assumant ce rôle choquant dans Monstre L’histoire d’Ed Gein.

Au départ, Charlie Hunnam n’était pas très enthousiaste à l’idée de jouer le tueur en série et pilleur de tombes Ed Gein dans la dernière saison de Monstre de Netflix, Monstre L’histoire d’Ed Gein. En fait, il craignait d’avoir commis une terrible erreur en assumant ce rôle choquant.

« Une fois que j’ai dit oui, je me suis dit que j’avais commis une horrible erreur », a déclaré l’acteur anglais à Entertainment Weekly. « J’ai commencé à faire des recherches, en lisant tous les livres sur Ed Gein, et je suis tombé dans une panique totale. Je pensais qu’il n’y aurait peut-être pas de retour. C’est tellement sombre d’habiter ce personnage. »

La saison 3 de la série d’anthologie d’horreur, se déroule dans le Wisconsin rural des années 50 et suit le monstre titulaire, connu sous le nom de boucher de Plainfield et raconte l’histoire de ses crimes pervers, qui continueront à inspirer les horreurs à l’écran vues dans Psychose, Massacre à la Tronçonneuse et Le Silence des Agneaux.

Hunnam dit qu’il s’est un peu calmé lorsqu’il a lu les scripts de la saison, écrits par le co-créateur Ian Brennan. « Il y a eu une sorte d’avancée lorsque j’ai commencé à lire les scripts et à réaliser que nous n’allions pas nous concentrer sur ce qu’il avait fait et approfondir cela en profondeur, nous allons vraiment nous concentrer sur pourquoi il a fait ce qu’il a fait et essayer de trouver l’être humain derrière le monstre », dit-il.

Pour ce faire, Hunnam dit avoir essayé de « trouver la vérité » sur Gein, même s’il ne pouvait pas comprendre les choses odieuses qu’il avait faites. (Notez tout de même que beaucoup de choses montrées dans la série, comme son travestissement ne sont pas réelles. Il portait la peau de ses victimes mais ne portait pas de vêtements de femmes. Cela reste de la fiction).

« Il y a comme un fil humain qui relie tout cela et vous vous dites, c’est vrai, c’est une très mauvaise voie que vous avez empruntée en conséquence ou en réaction à cette chose que vous avez vécue, mais je comprends ce que vous avez vécu et ce que vous ressentez », dit-il.

Il ajoute : « Il s’agissait donc en quelque sorte de s’appuyer sur cela et d’essayer simplement de le rendre humain et d’essayer honnêtement de ne pas le juger, mais en faisant attention de ne pas avoir trop d’empathie pour lui, c’était une véritable corde raide sur laquelle marcher. »

Ce qui est intéressant, c’est que Hunnam admet qu’il n’aime pas « vraiment le genre de l’horreur » ou « les histoires incroyablement sombres » donc ce rôle a toujours été « un choix plutôt étrange » pour lui. À tel point qu’il a été « vraiment abasourdi » lorsque le co-créateur de la série, Ryan Murphy, lui a demandé de jouer Gein lors d’un dîner de deux heures. « Je me suis retrouvé à dire oui », admet Hunnam. « Je dirais qu’à 99 pour cent, c’est basé sur combien j’aimais Ryan. »

Monstre L’histoire d’Ed Gein est disponible sur Netflix.

