Superman Man of Tomorrow : Matthew Lillard rejoint le film DC

Matthew Lillard rejoint le casting de la suite de Superman, Man of Tomorrow et retrouve le réalisateur de Scooby-Doo, James Gunn.

Alors que la saison 2 de Daredevil Born Again vient de se terminer, Matthew Lillard passe de Marvel à DC. En effet, l’acteur est annoncé dans un rôle mystérieux dans le prochain film faisant suite à Superman, intitulé Man of Tomorrow.

Deadline annonce que l’acteur a rejoint le casting de la suite du film à succès de DC. Ce rôle permettra à Lillard de retrouver James Gunn, son ancien réalisateur de Scooby-Doo et actuel codirecteur de DC Studios, qui signera le scénario et la réalisation de ce nouveau long métrage DC.

DC Studios et les représentants de Lillard n’ont pas officiellement confirmé la nouvelle, cependant, Gunn a laissé entendre que l’information était correcte en publiant une photo de lui et de Lillard sur son compte Instagram mercredi.

« Juste un moment de détente avec mon ami de longue date @matthewlillard, sans raison particulière », a-t-il écrit avec humour en légende, pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans dans les commentaires.

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Man of Tomorrow verra l’Homme d’acier faire équipe avec son adversaire, Luthor, pour affronter une menace bien plus grande : le redoutable Brainiac, une créature cosmique extrêmement intelligente.

Lillard sera aux côtés de David Corenswet (Kal-El/Clark Kent), Nicholas Hoult (Lex Luthor) et Lars Eidinger (Brainiac).

Notez également que Aaron Pierre reprendra son rôle de John Stewart, le Green Lantern terrien, après sa première apparition dans la série Lanterns de HBO (dont la première diffusion est prévue en août), comme cela a précédemment été annoncé. Frank Grillo reprendra quant à lui son rôle de Rick Flag Sr. dans cette suite. Grillo a incarné ce personnage dans plusieurs productions DC Studios, notamment Peacemaker, Creature Commandos et Superman.

Le reste du casting du film n’a pas encore été confirmé, mais Isabela Merced, qui incarnait Hawkgirl dans la saison 2 de Superman et Peacemaker, a laissé entendre sa participation à Man of Tomorrow en écrivant « à bientôt » dans une story Instagram.

Man of Tomorrow sortira en salles le 9 juillet 2027.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Leon Bennett/Getty