The Batman II : Sebastian Stan pour un rôle chez DC ?

Sebastian Stan serait sur le point de rejoindre DC avec un rôle dans The Batman II, face à Robert Pattinson.

Un autre Avengers pourrait rejoindre les rangs de DC. Après avoir convaincu Scarlett Johansson de rejoindre le casting de Batman 2, le réalisateur Matt Reeves semble avoir recruté l’un de ses anciens partenaires des Avengers pour un autre rôle dans la suite très attendue.

Selon Deadline, Sebastian Stan serait en pourparlers pour intégrer le casting de ce film DC Studios très attendu, dans un rôle encore inconnu. Si l’accord se concrétise, il rejoindrait Robert Pattinson, qui reprendra son rôle de Batman dans cette suite écrite et réalisée par Reeves.

Evidemment, Stan n’est pas étranger à l’univers des films de comics après avoir incarné le rôle du Soldat de l’Hiver pendant la dernière décennie dans le MCU. On a pu le voir récemment le reprendre dans le film Thunderbolts* des studios Marvel et il devrait revenir pour Avengers Doomsday.

Reste maintenant à savoir quel personnage il incarnera si les négociations sont concluantes. Sera-t-il un personnage connu des comics ou une invention pour le film ? On attend de voir.

Le réalisateur de Batman Partie II, Reeves, a confirmé en juin qu’il avait remis le scénario terminé, co-écrit par Mattson Tomlin. Le tournage du film devrait commencer au printemps 2026, a révélé David Zaslav, patron de la société mère Warner Bros. Discovery, en août dernier.

Pattinson reprendra son rôle de Dark Knight tandis que sa costar Zoë Kravitz, qui jouait Selina Kyle (alias Catwoman), ne devrait pas apparaître dans la suite, selon Variety. La présence d’un autre personnage féminin principal fait donc sens si Catwoman n’est plus là.

Batman Partie II devrait sortir le 1er octobre 2027.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Cover Images