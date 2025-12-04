Batman 2 : Scarlett Johansson à l’affiche du film DC ?

Scarlett Johansson serait en passe de rejoindre DC dans Batman 2 après avoir marqué le MCU.

Scarlett Johansson est décidemment très demandée. Après l’annonce de sa participation probable au nouvel Exorciste, on apprend que l’ex Black Widow de Marvel serait en discussions pour rejoindre un autre univers de comics : DC.

Selon People Magazine, Scarlett Johansson serait sur le point de rejoindre Robert Pattinson dans Batman 2 de Matt Reeves, dont le tournage devrait débuter au printemps prochain.

Johansson a joué Natasha Romanoff dans plusieurs films, dont The Avengers de 2012 et dans son film solo Black Widow de 2021. Cependant, elle a clairement indiqué qu’elle ne reviendrait pas au rôle après la mort héroïque du personnage dans Avengers: Endgame en 2019. (C’est une chronologie complexe.)

Même si certains fans espèrent vraiment la revoir, l’actrice insiste pour dire que « Natasha est morte. Elle est morte. Elle est morte. D’accord ? », a-t-elle déclaré en mars. « [Les fans] ne veulent tout simplement pas y croire. Ils disent : ‘Mais elle pourrait revenir !’ »

Reste maintenant à savoir quel personnage elle incarnera si les négociations sont concluantes. Sera-t-elle un personnage connu des comics ou une invention pour le film ? On attend de voir.

Le réalisateur de Batman Partie II, Reeves, a confirmé en juin qu’il avait remis le scénario terminé, co-écrit par Mattson Tomlin. Le tournage du film devrait commencer au printemps 2026, a révélé David Zaslav, patron de la société mère Warner Bros. Discovery, en août dernier.

Pattinson reprendra son rôle de Dark Knight tandis que sa costar Zoë Kravitz, qui jouait Selina Kyle (alias Catwoman), ne devrait pas apparaître dans la suite, selon Variety. La présence d’un autre personnage féminin principal fait donc sens si Catwoman n’est plus là.

Batman Partie II devrait sortir le 1er octobre 2027.

Source : People/Variety / Crédit ©DR