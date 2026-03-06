The White Lotus saison 4 : Vincent Cassel, Corentin Fila et Nadia Tereszkiewicz au casting

La saison 4 de The White Lotus ajoute les acteurs français Vincent Cassel, Corentin Fila et Nadia Tereszkiewicz.

Les français auront bien une place dans la saison 4 de The White Lotus. Depuis qu’on sait que les nouveaux épisodes de la série de HBO se dérouleront en France, on se demandait quels acteurs français allaient être castés pour représenter soit les employés de l’Hôtel, soit la clientèle fortunée de l’hexagone.

Cette semaine, on apprend que Vincent Cassel (La Haine, Jason Bourne), Corentin Fila (La Maison, Escort Boys) et Nadia Tereszkiewicz (Rosalie, Les Amendiers) ont été choisis pour la quatrième saison à venir de la série HBO primée aux Emmy Awards de Mike White, The White Lotus.

Cassel, qui fait son retour sur HBO après son rôle dans Westworld, Fila et Tereszkiewicz devraient jouer des employés ou des locaux, suivant les traces de précédents acteurs tels que Murray Bartlett et Natasha Rothwell (saison 1), Sabrina Impacciatore (saison 2) et Lisa (saison 3).

Ce trio rejoint les acteurs déjà annoncés pour la saison 4 : Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina et AJ Michalka.

Il se murmure aussi que Dylan Ennis, un acteur franco-jamaïcain basé à Londres, pourrait également incarner un des personnages Français. Le casting est toujours en cours.

En attendant d’en savoir plus sur cette nouvelle saison de The White Lotus, les trois premières saisons sont à voir sur HBO Max.

Source : Deadline / Crédit ©DR