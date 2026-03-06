The Testaments : La résistance de Gilead continue avec Chase Infiniti

La première bande-annonce de The Testaments, la suite de The Handmaid’s Tale, laisse entendre que la résistance continue à Gilead avec Chase Infiniti.

La fin de The Handmaid’s Tale laissait entrevoir un avenir meilleur, mais les choses ne sont pas aussi simple et Gilead reste un lieu toujours aussi difficile à vivre, surtout pour les jeunes femmes.

Cependant, si la chute de Gilead n’est pas encore complète, la première bande-annonce de The Testaments montre qu’il y a encore des forces qui travaillent à démanteler cette société oppressante de l’intérieur.

The Testaments est une adaptation du roman éponyme de Margaret Atwood et, selon le synopsis officiel, « c’est un récit initiatique qui met en scène une nouvelle génération de jeunes femmes à Gilead, confrontées à un avenir sombre. Pour ces jeunes femmes, grandir à Gilead est leur seul univers ; elles n’ont aucun souvenir concret du monde extérieur avant leur endoctrinement. Menacées de mariage forcé et de servitude, elles seront contraintes de chercher des alliés, anciens et nouveaux, pour les aider dans leur combat pour la liberté et la vie qu’elles méritent. »

Hulu a également dévoilé l’affiche officielle de la série, qui rappelle la nomination de Chase Infiniti aux Golden Globes pour son rôle dans Une Bataille Après l’Autre.

Ann Dowd reprendra son rôle de tante Lydia de The Handmaid’s Tale aux côtés d’une distribution comprenant Chase Infiniti (Présumé innocent, Une Bataille Après l’Autre) dans le rôle d’Agnes et la nouvelle venue Lucy Halliday dans celui de Daisy, que nous rencontrons toutes deux dans la bande-annonce.

« Agnes MacKenzie, voici Daisy. Accueille-la chaleureusement », nous dit tante Lydia, tandis que nous apprenons que Daisy vient d’arriver du Canada. Mais la bande-annonce laisse aussi entendre que Daisy pourrait avoir infiltré Gilead sous de faux prétextes, comme une résistante : se pourrait-il qu’elle poursuive l’œuvre de Mayday, pour laquelle June, Luke et Moira ont tout risqué dans la série originale ?

Il est aussi possible que Daisy soit en réalité Nicole, l’enfant que June a eu avec Nick et donc la demi-sœur d’Agnes. Souvenez-vous qu’Hannah a été renommée Agnes après avoir a été brutalement séparée de ses parents et placée chez les MacKenzie.

La distribution comprend également Rowan Blanchard (Le Monde de Riley), Mattea Conforti (Power), Isolde Ardies (Wayward), Shechinah Mpumlwana (Lyla in the Loop) et Birva Pandya (The Umbrella Academy).

The Testaments sera diffusée Disney+ à partir du mercredi 8 avril avec trois épisodes, puis un nouvel épisode chaque semaine.

The Testaments – Bande-annonce VF

The Testaments – Bande-annonce VOST