The Bear : La saison 5 sera la dernière

La série The Bear devrait se terminer avec la saison 5 à venir.

Le restaurant The Bear va bientôt fermer ses portes.

Selon Deadline, la comédie dramatique culinaire avec Jeremy Allen White s’achèvera avec sa cinquième saison.

Cette décision n’est pas vraiment une surprise, puisque le personnage de White, Carmy Berzatto [SPOILER ALERT], annonce à Syd (Ayo Edebiri) et Richie (Ebon Moss-Bachrach) qu’il quitte le restaurant et cède ses parts à la fin de la saison 4.

FX a toujours laissé aux créateurs de ses séries à succès le soin de décider comment et quand la dernière saison serait annoncée. Cependant, Jamie Lee Curtis, qui joue la mère de Carmy, a récemment vendu la mèche en publiant une photo d’elle avec Abby Elliott qui joue Natalie « Sugar » Berzatto, la sœur de Carmy et copropriétaire du restaurant.

« FINI EN BEAUTÉ ! Entourée d’une équipe extraordinaire, de scénaristes, de producteurs et de partenaires de jeu sur la série créée par Chris Storer, j’ai pu conclure l’histoire de cette famille extraordinaire dont nous sommes tous tombés amoureux. J’ai eu la chance de terminer le tournage avec mon petit ours Berzatto », a-t-elle écrit sur Instagram.

La série The Bear a été renouvelée pour une saison 5 l’été dernier et devrait être diffusée plus tard cette année.

Créée par Christopher Storer, la série met également en vedette Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas et Matty Matheson, avec Oliver Platt et Molly Gordon dans des rôles récurrents. Rob Reiner, décédé récemment, faisait également partie de la série la saison dernière.

Depuis son lancement en 2022, The Bear a raflé de nombreux prix. Elle a remporté l’Emmy de la meilleure série comique en 2023, et White, Moss-Bachrach, Edebiri et Storer ont tous reçu des récompenses individuelles. Liza Colón-Zayas a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique en 2024, et même Curtis, qui incarne Donna Berzatto, la mère de Carmy et Natalie, depuis la saison 2, a remporté le prix de la meilleure actrice invitée dans une série comique.

En attendant la saison finale, les quatre premières saisons de The Bear sont à voir en France sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©FX/Disney+