Critics Choice Awards 2026 : Une Bataille Après l’Autre, Sinners, The Pitt gagnants

Une Bataille Après l’Autre, Sinners, The Pitt ou encore Adolescence repartent gagnants des Critics Choice Awards 2026.

Les Critics Choice Awards 2026 ont été décernés dimanche, récompensant les meilleurs films et séries télévisées de l’année écoulée, selon la décision de la Critics Choice Association, composée de plus de 600 critiques de cinéma et journalistes de divertissement professionnels.

Le film Sinners de Ryan Coogler dominait les nominations cinéma avec 17 citations et est reparti avec 4 récompenses dont meilleur scénario original et meilleur casting. Ce film de vampires était suivi par Une Bataille Après l’Autre de Paul Thomas Anderson, qui sur 14 nominations a remporté trois prix dont ceux du meilleur film et meilleur réalisateur. Hamnet et Frankenstein, avec 11 nominations chacun, ont respectivement remporté un et quatre prix.

Timothée Chalamet a remporté le prix du Meilleur acteur pour Marty Supreme et Jessie Buckley celui de la Meilleure actrice pour Hamnet. Les prix du Meilleur acteur et de la Meilleure actrice dans un second rôle ont été décernés à Jacob Elordi pour Frankenstein et à Amy Madigan pour Evanouis.

Le film d’animation KPop Demon Hunters de Netflix a remporté deux prix : celui du Meilleur film d’animation et celui de la Meilleure chanson. Le film F1 d’Apple a également reçu deux prix : celui du Meilleur son et celui du Meilleur montage. The Secret Agent a remporté le prix du Meilleur film étranger et Y a-t-il un flic pour sauver le Monde ? a reçu celui de la Meilleure comédie.

Côté télévision, la série hospitalière de HBO Max The Pitt a remporté le prix de la meilleure série dramatique et ses acteurs Noah Wyle et Katherine LaNasa, ont respectivement remporté les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans un second rôle.

La série The Studio d’Apple TV+ a remporté le prix de la meilleure série comique, après son Emmy remporté en septembre. Seth Rogen et Ike Barinholtz, acteurs de la série, ont respectivement reçu les prix du meilleur acteur et du meilleur acteur dans un second rôle.

Jean Smart a poursuivi sur sa lancée avec le prix de la meilleure actrice dans une série comique pour Hacks.

Après des années à être snobée pour Better Call Saul, Rhea Seehorn a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Pluribus, la nouvelle sensation d’Apple TV+.

La mini-série Adolescence de Netflix, a dominé toutes les autres séries télévisées avec quatre prix : celui de la meilleure mini-série, celui du meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm pour Stephen Graham, et ceux du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Owen Cooper et Erin Doherty, respectivement.

Sarah Snook a remporté le prix de la meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm pour All Her Fault, diffusée sur Peacock.

Voici la liste complète des gagnants :

Critics Choice Awads 2026 – Palmarès

CINEMA

MEILLEUR FILM

Une Bataille Après l’Autre (Warner Bros.)

MEILLEUR ACTEUR

Timothée Chalamet – Marty Supreme (A24)

MEILLEURE ACTRICE

Jessie Buckley – Hamnet (Focus Features)

MEILLEUR RÉALISATEUR

Paul Thomas Anderson – Une Bataille Après l’Autre (Warner Bros.)

MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL

Ryan Coogler – Sinners (Warner Bros.)

MEILLEURE ADAPTATION

Paul Thomas Anderson – Une Bataille Après l’Autre (Warner Bros.)

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE

Jacob Elordi – Frankenstein (Netflix)

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Amy Madigan – Weapons (Warner Bros.)

MEILLEUR CASTING ET MEILLEUR ENSEMBLE

Francine Maisler – Sinners (Warner Bros.)

MEILLEUR FILM EN LANGUE ÉTRANGER

The Secret Agent (Neon)

MEILLEUR FILM D’ANIMATION

KPop Demon Hunters (Netflix)

MEILLEURE COMÉDIE

Y a-t-il un flic pour sauver le président ? (Paramount)

MEILLEURS DÉCORS

Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein (Netflix)

MEILLEUR MONTAGE

Stephen Mirrione – F1 (Apple Original Films)

MEILLEURS COSTUMES

Kate Hawley – Frankenstein (Netflix)

MEILLEURS MAQUILLAGES ET COIFFURES

Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein (Netflix)

MEILLEURS EFFETS VISUELS

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar : Feu et Cendres (20th Century Studios)

MEILLEUR SON

Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John – F1 (Apple Original Films)

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

Adolpho Veloso – Train Dreams (Netflix)

MEILLEURE CHANSON

« Golden » – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – KPop Demon Hunters (Netflix)

MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE

Ludwig Göransson – Sinners (Warner Bros.)

MEILLEURES CASCADES

Wade Eastwood – Mission : Impossible – Le Règlement de comptes final (Paramount Pictures)

MEILLEUR JEUNE ACTEUR/JEUNE ACTRICE

Miles Caton – Sinners (Warner Bros.)

TÉLÉVISION

MEILLEUR SÉRIE DRAMATIQUE

The Pitt (HBO Max)

MEILLEURE SÉRIE COMÉDIE

The Studio (Apple TV)

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Rhea Seehorn – Pluribus (Apple TV)

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Noah Wyle – The Pitt (HBO Max)

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE COMÉDIE

Jean Smart – Hacks (HBO Max)

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE COMÉDIE

Seth Rogen – The Studio (Apple TV)

MEILLEUR ACTEUR DE SECOND RÔLE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Tramell Tillman – Severance (Apple TV)

MEILLEURE ACTRICE DE SECONDE RÔLE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Katherine LaNasa – The Pitt (HBO Max)

MEILLEUR ACTEUR DE SECOND RÔLE DANS UNE SÉRIE COMÉDIE

Ike Barinholtz – The Studio (Apple TV)

MEILLEURE ACTRICE DE SECONDE DANS UNE SÉRIE COMÉDIE

Janelle James – Abbott Elementary (ABC)

MEILLEURE MINI-SÉRIE

Adolescence (Netflix)

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE MINI-SÉRIE OU UN TÉLÉFILM

Sarah Snook – All Her Fault (Peacock)

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE MINI-SÉRIE OU UN TÉLÉFILM

Stephen Graham – Adolescence (Netflix)

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE DANS UNE MINI-SÉRIE OU UN TÉLÉFILM

Owen Cooper – Adolescence (Netflix)

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE DANS UNE MINI-SÉRIE OU UN TÉLÉFILM

Erin Doherty – Adolescence (Netflix)

MEILLEURE SÉRIE D’ANIMATION

South Park (Comedy Central)

MEILLEURE SÉRIE EN LANGUE ÉTRANGÈRE

Squid Game (Netflix)

MEILLEUR TÉLÉFILM

Bridget Jones : Folle de lui (Peacock)