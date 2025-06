Peacemaker saison 2 : Une vidéo des coulisses confirme la dimension alternative

Découvrez une nouvelle vidéo dans les coulisses de la saison 2 de Peacemaker qui donne un nouvel aperçu de la série.

Une nouvelle vidéo des coulisses / teaser de la deuxième saison de Peacemaker offre l’aperçu le plus significatif à ce jour sur la nouvelle direction de la série.

Les images confirment que la série adoptera fortement des concepts multiversaux en introduisant des versions dans des dimensions alternatives de personnages établis, donnant aux fans un aperçu d’un monde où l’histoire de Christopher Smith (John Cena) est radicalement différente.

Au-delà du chaos dimensionnel, la vidéo offre également un regard viscéral sur le conflit central de la saison, teasant une guerre brutale et profondément personnelle entre Peacemaker et le nouveau leadership d’ARGUS, Rick Flag Sr. (Frank Grillo).

Les images promettent une saison qui élargira l’histoire du personnage principal, tout en le poussant dans ses retranchements physiques et psychologiques au sein du nouvel univers DC.

Cet aperçu dans les coulisses regorge de révélations spécifiques sur la dimension à laquelle Peacemaker semble accéder via la Quantum Unfolding Chamber. Cette réalité alternative présente une version différente de Peacemaker lui-même, qui arbore un jetpack et un symbole de colombe inversée sur son uniforme.

L’autre Peacemaker conduit également une moto avec un logo ARGUS, indiquant qu’il a une histoire avec l’organisation différente de celle du principal Christopher Smith. Dans l’autre dimension, le frère de Peacemaker, Keith, est montré vivant et portant une armure, suggérant qu’il travaille aux côtés de son frère en tant que collègue.

Ce monde alternatif contient également une nouvelle version du Dragon Blanc, le manteau méchant du père de Peacemaker (Robert Patrick). Cette variante se distingue par son armure bleue, un contraste saisissant avec le costume rouge et blanc porté par le défunt Auggie Smith.

Les images offrent également un aperçu plus clair d’autres nouveaux ajouts au casting. Le personnage de Michael Rooker, Red St. Wild, est montré plus en détail et la vidéo présente un extraterrestre gris à quatre yeux qui pourrait être un Martien blanc ou vert.

Renforçant la principale menace terrestre de la saison, la vidéo comprend une séquence choquante de Rick Flag Sr. frappant Peacemaker lors d’un interrogatoire violent. Cette scène souligne l’intensité de la vendetta que le nouveau chef d’ARGUS mène contre Smith et donne un aperçu de la nature brutale de la chasse à l’homme qui sera au cœur de la saison.

La saison 2 de Peacemaker démarre le jeudi 21 août sur Max (qui redevient HBO Max cet été).

Peacemaker saison 2 – Teaser



Crédit ©HBO Max