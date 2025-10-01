Marvel Zombies : Elizabeth Olsen ne se souvient pas de ce rôle

Elizabeth Olsen n’a aucun souvenir de son rôle dans la série animée du MCU Marvel Zombies.

Si vous demandez à Elizabeth Olsen se qu’il se passe dans Marvel Zombies, l’actrice n’aura aucune réponse pour vous.

L’actrice qui a joué Scarlett Witch du MCU dans six films en salles et dans sa propre série a récemment fait son grand retour dans le rôle… en quelque sorte. Si vous avez regardé la série Marvel Zombies en version originale, la voix d’Olsen peut être entendue parmi les Avengers zombifiés dans la série animée qui est sortie sur Disney+ la semaine dernière.

Mais lors d’un panel du L.A. Comic Con qui s’est tenu ce week-end, Olsen a admis qu’elle n’avait absolument aucun souvenir du projet auquel elle avait prêté sa voix.

« J’ai enregistré cela il y a des années. Je ne me souviens de rien », a déclaré Olsen dans des images enregistrées par des fans du panel, après avoir reçu une question sur son retour de Scarlet Witch. « Je ne me souviens de rien. Je dois le regarder. Je n’ai aucune idée de ce qui se passe dans Marvel Zombies. »

Mais le simple fait de mentionner la série a semblé rappeler quelques souvenirs à Olsen qui a poursuivi : « C’est ma voix. Je l’ai fait à la maison. » L’air inquiète, elle a ajouté : « Je n’étais même pas dans un bureau. Cela devait être en 2020, 2021 ? Pourquoi est-ce que je travaillais chez moi et pas dans un studio ?! »

Clairement, elle a dû l’enregistrer chez elle à cause de la pandémie COVID. A cette époque, beaucoup de projets se sont fait à distance, Marvel Zombies devait être l’un d’entre eux.

Olsen n’est bien sûr pas la première star à souffrir de perte de mémoire liée au MCU : Gwyneth Paltrow a eu besoin d’un rappel de Jon Favreau pour la convaincre qu’elle était bien présente dans un film Spider-Man, ce qu’elle avait complètement oublié.

Bien que la mémoire d’Olsen soit brumeuse, on peut certainement l’entendre dans Marvel Zombies, série événement de quatre épisodes qui explore un univers alternatif, où les Avengers sont rattrapés par une épidémie de zombies, incitant un groupe désespéré de survivants à risquer leur vie pour sauver le monde en battant les morts-vivants surpuissants.

Olsen n’est pas la seule star de Marvel à reprendre son rôle du MCU. La série comprend également les voix de Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani et Dominique Thorne.

Quant à savoir si c’est la dernière fois que les fans verront (ou entendront) Scarlet Witch, sa dernière apparition semble marquer la fin de sa course dans le canon MCU, non pas que la résurrection ou le pouvoir des dimensions alternatives soient hors de question. Mais Olsen a soutenu qu’elle ne jouerait ni dans Avengers : Doomsday ni dans Avengers : Secret Wars.

Olsen a déjà confié qu’elle pensait en avoir fini avec le personnage : « Je pense que cela fait presque 10 ans que je la joue », a-t-elle déclaré en 2023. « Et j’ai adoré ça. Et je pense que la raison pour laquelle je n’appelle pas [le président de Marvel Studios] Kevin Feige tous les jours avec des idées, c’est parce que je suis vraiment fière de ce que nous avons pu faire. »

Marvel Zombies est désormais diffusé sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Marvel