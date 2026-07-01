Reacher saison 4 : Date de diffusion avant les débuts du spin-off Neagley

La date de lancement de la saison 4 de Reacher est fixée un mois avant les débuts du spin-off centré sur Neagley.

La très attendue quatrième saison de la série Reacher sur Prime Video arrivera plus tôt que vous ne le pensez. Mardi, la plateforme de streaming a dévoilé la date de lancement, prévue pour le mois d’août, de cette série portée par Alan Ritchson, ainsi que celle du prochain spin-off centré sur Frances Neagley, un personnage très apprécié des fans et incarné par Maria Sten.

La quatrième saison de Reacher débutera le 12 août. Les fans pourront découvrir les trois premiers épisodes, suivis d’une diffusion hebdomadaire. Le final de la saison sera diffusé le 16 septembre, date qui marquera également la mise en ligne de l’intégralité des huit épisodes de Neagley.

La prochaine saison sera basée sur Gone Tomorrow, le treizième livre de la série Jack Reacher de Lee Child.

Gone Tomorrow démarre lorsque Reacher est témoin d’un suicide dans le métro de New York. Il découvre bientôt que la femme qui s’est suicidée était Susan Mark, membre du Pentagone, qui a été impliquée dans un complot plus vaste impliquant un politicien corrompu, des terroristes d’Al-Qaïda et d’innombrables meurtres. Reacher doit travailler contre la montre avec le frère de Susan, Jacob, pour résoudre le mystère de la raison pour laquelle Susan s’est suicidée, retrouver son fils disparu Peter et finalement sauver sa propre vie lorsqu’il est rattrapé par des forces obscures au pouvoir presque illimité.

En ce qui concerne le spin-off, la série suit Neagley (Sten) alors qu’elle se lance dans une quête acharnée de justice, après avoir appris qu’un ami cher de son passé a trouvé la mort dans un accident suspect. Mettant à profit tout ce qu’elle a appris aux côtés de Reacher et durant son temps au sein de l’unité d’élite des « 110 Special Investigators », Neagley s’engage sur une voie périlleuse pour mettre au jour une menace redoutable.

Aux côtés de Sten, on retrouve Greyston Holt dans le rôle du détective Hudson Riley, Adeline Rudolph dans celui de Renee Birdwhistle, Jasper Jones dans celui de Keno, Matthew Del Negro dans celui de Pierce Woodrow et Damon Herriman dans celui de Lawrence Cole.

Ritchson fera également une apparition en tant que guest-star dans la série dérivée.

Neagley sera lancée en exclusivité sur Prime Video le 16 septembre, un mois après la sortie de la saison 4 de Reacher, prévue pour le 12 août.

Source : EW / Crédit ©Prime Video